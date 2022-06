Oświęcim. #StolenMemory. Niezwykła wystawa w poszukiwaniu krewnych ofiar obozów zagłady Anna Piątkowska

Zegarki, obrączki, biżuteria, zdjęcia to przedmioty to pamiątki po więźniach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych z Arolsen Archives, które trafiły na wystawę #StolenMemory. Mają opowiedzieć historie ich właścicieli, a docelowo trafić do rąk krewnych ofiar. Wystawa potrwa od 13 do 30 czerwca przed wejściem głównym do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.