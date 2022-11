Małopolanie docenieni za działania na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów

Sądecki Sztetl z Nowego Sącza, Magdalena Smoczyńska z Rabki i Michał Szaflarski z Czarnego Dunajca to pochodzący z Małopolski autorzy inicjatyw docenionych przez kapitułę Nagrody POLIN, ubiegać się o nią będą także Katarzyna Łaziuk z Mińska Mazowieckiego, Izabela Sekulska z Mielca oraz Zespół Szkół w Krzepicach.

- W gronie nominowanych znaleźli się ludzie, którzy działają z potrzeby serca lub poczucia misji, wkładając w to mnóstwo energii i czasu. Obok osób prywatnych, do finału konkursu kapituła zakwalifikowała także dwie organizacje. To pokazuje, że współpraca w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów i wspólne stawianie oporu wobec obojętności i zapomnienia przynosi efekty – mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2022.