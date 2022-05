Architektura i zbrodnia. O kłopotliwym dziedzictwie okresu III Rzeszy w Krakowie

Niechciane dziedzictwo, kłopotliwe dziedzictwo to słowa-klucze wystawy „Niechciana stołeczność” poświęconej architekturze Krakowa w czasach okupacji niemieckiej.

Dziedzictwo to nasza pamięć, wybór i tożsamość, dynamiczny proces codziennego reinterpretowania tego wszystkiego, co odziedziczyliśmy. Pojęcie tzw. kłopotliwego dziedzictwa, które robi dziś karierę w całej Europie, dotyczy tematów trudnych, ponieważ dziedzictwo nie musi być piękne. Najlepszym przykładem jest wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Architektura Krakowa została doskonale opisana, ale na temat okresu niemieckiej okupacji nie ma zbyt dużej bibliografii. To właśnie ta kłopotliwość?

Kiedy przed ponad dwudziestu laty wspólnie prof. Marcinem Fabiańskim postanowiliśmy napisać „Historię architektury Krakowa w zarysie” to, paradoksalnie, łatwiej miał mój uczony kolega, choć wziął na siebie odpowiedzialność za średniowiecze i czasy nowożytne. Ja zajmowałem się architekturą XIX i XX wieku i największą trudność sprawiło mi napisanie rozdziału dotyczącego lat 1939-1945, to była terra incognita. O pewnych rzeczach się mówiło, można się było domyślać, ale temat nie był przebadany, co skłoniło mnie do podjęcia badań naukowych prowadzonych w Krakowie, ale przede wszystkim w Niemczech. Odkrycie przeze mnie kilkanaście lat temu planów przebudowy Krakowa wykonanych przez jednego z najwybitniejszych niemieckich architektów I poł. XX wieku, Huberta Rittera, pochodzących z lat 1940- 1941, szybko uświadomiło mi, że powinniśmy wypełnić tę białą kartę w historii naszej architektury. Uświadomiło także, że cała nasza narracja o tragedii II wojny światowej, ludobójstwie, a także próbie, jakiej poddany został Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa, jest narracją ofiar – i to jest zrozumiałe. Ale jest jeszcze druga strona medalu, jest rzeczą bardzo intrygującą, co III Rzesza chciała zrobić z Krakowem?