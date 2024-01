Odessa, socmodernizm, historia Litwy i panorama Karpat to plany MCK na najbliższe miesiące

- Dla Międzynarodowego Centrum Kultury będzie to rok intensywny. Przygotowujemy ponad trzydzieści projektów. Przede wszystkim zapraszamy na wystawy – zapowiada Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury.

Pierwszą z nich w średniowiecznych piwnicach Międzynarodowego Centrum Kultury będzie można zobaczyć już 8 marca. Na wystawę złożą się prace prof. Bogusława Bachorczyka "Odzyski-obiekty" wpisujące się w ideę upcyclingu, czyli przetwarzania materiałów w taki sposób, żeby nadać im drugie życie. Na wystawie znajdą się obiekty, rzeźby i filmy.

"To co dzikie nie ma słów. Michał Korta" to fotograficzna opowieść o przekraczaniu granic, zmysłach, świecie zwierząt i ludzi. Cykl czarno-białych prac zagości w MCK w kwietniu.

Od maja do września w kamienicy na Rynku Głównym 25 rozciągać się będzie panorama Odessa i jej dwudziestowiecznego modernizmu.