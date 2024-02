Kiedyś nadawano tu listy, dziś Pocztę Główną przejęła kultura

Pierwszą w tym roku wystawą jest performance audiowizualny „POSTMAN”, demonstrujący solidarność z Ukrainą. To podsumowanie wspierania kraju w stanie wojny przez artystę w ramach projektu Kultura Futura. ŚWIT / СВІТАНОК / SUNRISE realizowanego przez Fundację AYA Found. Obejmie on instalacje, wideo, fotografie i instalację site specific na terenie dawnej Poczty Głównej. Motywem głównym wydarzenia będą nigdy nie wysłane kartki pocztowe - artystyczna dokumentacja stanu wojny i działań artystycznych, twórczych, konferencji, dyskusji, spotkań – stanowiących platformę dialogu z Ukrainą.

Wystawa jest kontynuacją serii interwencji artystycznych, realizowanych we współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Architektów Ukrainy. Składały się na nie m. in.: instalacje, prezentacje, wystawy i performance w Zamku Świrz na terenie Ukrainy, wystawa Wczoraj-Dziś-Jutro w Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Wiża we Lwowie, performance w Teatrze KTO, Cricotece i Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie pt. Black Satori, Biennale Architektury w Wenecji, wystawa DNA UKRAINO, Biennale WRO czy wystawy Marii Mytrofanovej w Galerii i! i perfo Black Mirroring z Andrii Sacheva w APTEKA Janicki gallery. Te i wiele innych aktywności, w tym edukacyjnych i wystawienniczych, były efektem dwóch lat intensywnych działań na terenie Polski, Europy i - mimo wojny - na terenie Ukrainy.

Wystawa "POSTMAN" gościć będzie w murach Poczty Głównej do 28 marca, kiedy zaplanowano finisaż. Od 29 lutego prowadzone zaś będą spacery w ramach oprowadzania kuratorskiego.