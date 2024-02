Co z tą kulturą? W piątek debata o kondycji i przyszłości krakowskiej kultury

- Wygląda na to, że wszyscy, którzy jesteśmy zatroskani o przyszłość krakowskiego dziedzictwa kulturalnego, stanęliśmy w obliczu poszukiwań nowych pól i dróg współpracy pomiędzy podmiotami. A ta będzie możliwa jedynie w atmosferze porozumienia i wzajemnego zrozumienia poszczególnych stron – wyjaśniają artyści i społecznicy ze Składu Solnego, organizatorzy debato o krakowskiej kulturze. - Nie ulega wątpliwości, że przyszedł czas na szeroką dyskusję o kulturze. Wobec tego, organizujemy konferencję, na którą zaprosiliśmy szerokie grono ekspertów i praktyków. Częścią konferencji będzie debata kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. Liczmy na ciekawą dyskusję.

W samo południe zaplanowano dyskusję poświęconą przyszłości Planety Lem i Składu Solnego. Przypomnijmy – w miejscu, gdzie dziś mają swoje pracownie artyści i inicjatywy artystyczno-społeczne, budynku dawnego Składu Solnego, ma powstać Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Dziś oznacza to opuszczenia Składu Solnego przez artystów, póki co nie wiadomo gdzie i na jakich warunkach mieliby znaleźć lokum dla swoich inicjatyw. Także temat powstania Planety Lem stoi dziś pod znakiem zapytania. Liczne dyskusje wokół tych tematów, stały się inspiracją dla debaty nie tylko o konflikcie interesów artystów skupionych wokół Składu Solnego i twórców czekających na Planetę Lem, ale też szeroko pojętym funkcjonowaniu krakowskiej kultury. "Po co nam ten konflikt?" to tytuł debaty, w której wezmą udział: Bartolomeo Koczenasz ze Składu Solnego, radny miejski Łukasz Maślona, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury Robert Piaskowski oraz dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury, Agata Wąsowska-Pawlik poświęconej Składowi Solnemu i Planecie Lem.