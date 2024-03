Krakowski artysta daje przedmiotom drugie życie. Prace Bogusława Bachorczyka w MCK

Wystawa podzielona została na trzy przestrzenie. W pierwszej, nazwanej "Poczekalnia", gdzie prezentowane są odpady zebrane na plażach Ustki, które stały się tworzywem rzeźb. W kolejnej sali toczy się "Bitwa pomysłów", w trakcie której twórczo zmagają się koncept i teoria. Ostatnia przestrzeń nazwana została "Żal tropików".

- Pracownia to przestrzeń, w którym artysta doznaje różnego rodzaju napięć, świetnych pomysłów, ale też klęsk. O tym także chcieliśmy poprzez prace prof. Bachorczyka opowiedzieć - mówi kuratorka. - Ostatnim działem jest bardzo ważny motyw w twórczości artysty, czyli jego relacja z naturą. Ten wątek pojawia się od wielu lat, a na tej wystawie reprezentują go piękne, tropikalne rośliny-byty oraz barwne kolaże. Pozorne piękno jest zwodnicze, ponieważ pod nim kryje się gorzka refleksja o tym, jak utraciliśmy zbalansowany stosunek do natury i przyrody, a także myśl, co nas w związku z tym czeka.