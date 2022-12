O kulturze i wojnie w weekend w Bibliotece na Rajskiej

- Biblioteka to nie tylko książki. To także przestrzeń do dyskusji na tematy ważne społecznie, choć niekiedy bardzo trudne. Tematyka wojenna towarzyszy ludzkości od tysięcy lat i wpływa na nasze życie, czy tego chcemy, czy nie. Ostatnie miesiące pokazały, że nie jest to temat tak odległy jakby się nam wydawało. Wojna to jednak nie tylko działania zbrojne na frontach ale także zmiany i zniszczenia w obszarze literatury, kultury, czy sztuki. Wojna wpływa zatem na kulturę, ale także kultura ma ogromne znaczenie na wojnie. O tym właśnie chcemy rozmawiać na naszym festiwalu – mówi Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor WBP w Krakowie.