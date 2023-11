Nowe kadry w małopolskiej policji. W ślubowaniu wzięło udział 49 nowych funkcjonariuszy i 26 funkcjonariuszek

Legitymacje służbowe

– „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – to słowa ślubowania, które dziś wypowiedzieli nowi funkcjonariusze małopolskiego garnizonu Policji. To słowa, które stanowią szczególny drogowskaz. Gratuluję tej niełatwej decyzji. Będą Państwo służyć Polsce, a to największy honor.

- To kolejny wyjątkowy dzień dla naszego garnizonu, kolejna grupa wspaniałych młodych ludzi podjęła decyzję, przeszła ciężką drogę do momentu, w którym mogli założyć mundur policyjny, otrzymać odznakę policyjną i złożyć rotę ślubowania.

Kolejno wystąpił ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, który pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom, a także wyróżnionym Medalami za Zasługi dla Policji.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 13 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 9 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 7 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 8 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie trafi 4 funkcjonariuszy, do KPP w Olkuszu 3, do KPP w Oświęcimiu 6, do KPP w Nowym Targu 5, a Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem i Komisariat Autostradowy Policji zyska 1 adepta sztuki policyjnej.