Do policji ze znajomością sztucznej inteligencji, dyscypliną i uprawnieniami prowadzenia pojazdu i jachtu lub motorówki

Funkcjonariusze przybyli na spotkanie z uczniami w czwartek, 25 stycznia 2024 roku. Zachęcali słuchaczy do wstąpienia w szeregi policji, opowiadając o etapach rekrutacji i specyfice policyjnej służby. O swojej pracy, wymaganiach dla kandydatów na policjantów opowiadali funkcjonariusze na czele z mł. insp. Mateuszem Dańdą, I zastępcą komendanta powiatowego policji w Krakowie.

- Mundurowi przeprowadzili zajęcia promujące zawód policjanta „Wstąp do Policji, zostań jednym z nas” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. To właśnie oni niebawem będą decydować o swojej zawodowej przyszłości, dlatego prelekcje skierowane zostały do wszystkich klas maturalnych liczących blisko 80 uczniów - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.