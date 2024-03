Piotr Morajko nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie

Przywitanie ze sztandarem

"Szczególne podziękowania należą się mojej żonie i synom"

Komendant zwrócił się do nadinsp. Rafała Kochańczyka dziękując za zaufanie. - Dołożę wszelkich starań, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. To wielka odpowiedzialność kierowanie garnizonem małopolskim, zwracam się do dowództwa komend powiatowych i miejskich - dziękuję za wsparcie, jest to dla mnie bardzo ważne, że będziemy razem pracować i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. – mówił insp. Morajko.