Zaginął 12-letni chłopiec, odnalazła go mieszkanka powiatu krakowskiego. Za wzorową postawę dziękowali jej policjanci

- Kobieta wracając z pracy, w miejscowości Rzozów, zauważyła chłopca siedzącego na krawężniku w rejonie przystanku autobusowego. Gdy dotarła do domu i przeczytała w internecie komunikat o zaginięciu 12-latka, wówczas zorientowała się, że najprawdopodobniej widziała zaginionego. Pani Katarzyna wróciła w rejon przystanku, gdzie nadal przebywał nieletni. Kobieta zaczęła rozmawiać z chłopcem informując go, że wszyscy go poszukują, a najbliżsi bardzo się o niego martwią. Finalnie chłopiec został odwieziony przez panią Katarzynę do skawińskiego komisariatu - relacjonuje policja.