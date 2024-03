Pierwsze ślubowanie policjantów w tym roku. W szeregi małopolskiego garnizonu wstąpiło 113 nowych funkcjonariuszy

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie zwrócił się do nowo przyjętych funkcjonariuszy.

- Droga, którą wybraliście to droga trudna i wymagająca, dziękuję Wam za ten wybór, i gratuluję w imieniu własnym i ministra MSWiA. Teraz przed Wami służba państwu i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy z Was ma świadomość, że misja, której się podejmujecie to nie jest zwykła praca, to służba. Ona wpływa nie tylko na Was samych, ale i na Wasze rodziny, dla nas tu obecnych jesteście nadzieją na przyszłość, nadzieją, która pozwala nam wierzyć, że nasze państwo będzie bezpieczne, wiedząc, że będziecie czuwać na służbie. Życzę Wam abyście odnaleźli w tej misji spełnienie – zakończył przemówienie Klęczar.