Nowa filmowa wersja "Chłopów" w prestiżowej sekcji Special Presentation festiwalu filmowego w Toronto

- Cieszymy się, że światowa premiera „Chłopów” odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Misją festiwalu jest „zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają świat poprzez film”, a filozofia ta jest bliska naszym sercom. „Chłopi” to dla nas kolejna podróż, która pozwoliła zagłębić się w emocjonalne możliwości i estetyczne piękno techniki animacji. Adaptacja „Chłopów” pozwoli nam również przybliżyć światu niesamowitą powieść Reymonta, która mimo nagrody Nobla jest w dużej mierze nieznana poza granicami Polski – mówi Hugh Welchman, współreżyser filmu.

Festiwal w Toronto odbywa się od 7 do 17 września i jest jednym z największych festiwali filmowych na świecie, przyciągającym rocznie ponad 480.000 widzów. Special Presentation to jedna z najbardziej prestiżowych sekcji imprezy.

„Chłopi”, podobnie jak niegdyś „Twój Vincent”, produkowani są w technice animacji malarskiej. Początkowo studio BreakThru Films nakręciło film z aktorami. W „Chłopach” bierze udział cała plejada polskich gwiazd, m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska i Julia Wieniawa. Jako Antka zobaczymy Roberta Gulaczyka. W głównej roli Jagny występuje Kamila Urzędowska.

– Ważne dla nas było, żeby w rolę Jagny wcieliła się nie tylko „najpiękniejsza dziewczyna w całych Lipcach”, ale żeby miała jeszcze mieszankę dziewczęcej beztroski, seksapilu i zadziorności. I to jest to, co zobaczyliśmy w Kamili Urzędowskiej – wybór wyjaśnia Sean Bobbitt, producent filmu.

Następnie ponad stu malarzy w czterech studiach w Polsce, na Litwie, w Ukrainie i Serbii malowało olejne obrazy na płótnie, które stały się klatkami kluczowymi w filmie. Artyści poświęcili na to ponad 200.000 godzin pracy. Do malowania wykorzystano farby marki Cobra firmy Royal Talens. Farby te są rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu są znacznie bardziej ekologiczne i zdrowsze dla malarzy. Potem animatorzy uzupełniali ujęcia namalowane przez malarzy, by całość filmu była płynna i przyjemna dla oka.