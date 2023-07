Nocą Rynek Główny stał się sceną teatralną. Takie widowiska tylko raz w roku

Scenografię spektaklu tworzą ogromne drewniane rzeźby autorstwa krakowskiego artysty Andrzeja Sieka, który podczas przedstawienia na oczach widzów tworzy kolejne dzieło. Jest to podróż przez świat wyobraźni i inspiracji – na jej końcu ze zwykłego pnia drzewa wyłania się nowa rzeźba. Efekt i sposób jej powstania nigdy nie jest taki sam, a klimatyczne otoczenie kolorowych mgieł, płonących instalacji i niesamowitej sztuki ludzkich możliwości sprawia, że za każdym razem jest to wyjątkowe przeżycie.

Spektakl "Opowieści ziemi" to przedstawienie Teatru Los Fuegos, który powstał w 2005 roku w Krakowie i właśnie na Rynku Głównym prezentował swoje pierwsze sceniczne pokazy tańca z ogniem. Grupa nie ogranicza się do jednej formy, ale eksperymentuje z łączeniem różnych elementów, zaczerpniętych zarówno z teatru ulicznego, jak również z teatru tańca, pantomimy i nowego cyrku. Ich widowiska to przykuwające wzrok wydarzenia, które na długo zapadają w pamięć.