Festiwal Teatrów Ulicznych po raz pierwszy gościł na Szerokiej. Atrakcje też na Rynku Głównym

"Przybyli z przeszłości, nie tak odległej, a jednak patrzą na dzisiejszy świat nieco innymi oczami. Wydają się być błogo naiwni i chętni do pomocy każdemu zawsze i wszędzie. Zabawnym zachowaniem zaskakują przechodniów, prowokując i rozśmieszając, tworzą absurdalne i surrealistyczne sytuacje. Muzyka dobiegająca z ich walizek jest jedyną wskazówką co do pochodzenia tej dwójki nieznajomych" - to przedstawienie, które artyści prezentują już osiem lat. W Krakowie można było zobaczyć artystów na ul. Szerokiej podczas 36. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych ULICA.

Festiwal potrwa do niedzieli.

Festiwal ULICA - niedziela, 9 lipca