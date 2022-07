Kraków. A gdyby Mały Książę dorósł? Taneczny spektakl na Rynku Głównym

Po kilku latach Krakowski Teatr Tańca powraca na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, który w najbliższy weekend będzie się odbywał w kilku przestrzeniach miasta, m.in. na Rynku Głównym, Małym Rynku i Rynku Podgórskim. W ramach tego wydarzenia tancerze premierowo przedstawią spektakl "Duży Książę" w reżyserii Eryka Makohona i Wojciecha Farugi, inspirowany powiastką filozoficzną autorstwa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Ta pełna metaforyki poetycka opowieść o chłopcu odwiedzającym kolejne planety i odkrywającym siebie samego zostanie przetransponowana na ruch i gest, a także multimedialną scenografię.

Tematyka spektaklu wynika poniekąd z niełatwej rzeczywistości. Samotność i izolacja, potrzeba bliskości to leitmotivy powieści - zapowiadają twórcy spektaklu. - Przewrotność tytułu, oprócz oczywistego nawiązania do tytułu książki, sugeruje kolejny etap życia, etap dorosłego już księcia. Księcia współczesnego, który dorósł, ale czy świat zmienił się razem z nim, czy on zmienił się razem ze światem?