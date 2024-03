Nocą przez Kraków przeszła tradycyjna Akademicka Droga Krzyżowa

Wskazując na aspekt teologiczny drogi krzyżowej zaznaczył, że każdy człowiek ma swój krzyż – swoją przeszłość, swoje rozczarowania, trudności i nadzieje, swoje obowiązki, zadania i wyzwania. – Trzeba to wziąć na siebie i iść za Chrystusem. Wtedy się okazuje, że nie jesteśmy sami na tej naszej drodze życiowej, czasem trudnej – mówił metropolita dodając, że każdy dźwigający swój krzyż łącząc się z krzyżem Chrystusa może dopełniać Jego cierpień przyczyniając się do zbawienia siebie i całego świata. – To dźwiganie naszych krzyży ma wtedy zbawczy sens, jeśli łączymy to z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ma sens przekraczający śmierć – podkreślał arcybiskup. – Idziemy zwycięską drogą po ten laur, o którym pisał w swoich listach św. Paweł Apostoł. Nasza droga ma sens (…). Jesteśmy zbawieni naszą nadzieją pokładaną w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa – zakończył.