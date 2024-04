Oblegany stadion Cracovii. Jesienią zagrają na nim aż trzy piłkarskie drużyny?

- Dałem słowo, że Puszcza będzie na naszym stadionie do grudnia. Później już jej tu nie będzie – mówił ostatnio prezes Cracovii Mateusz Dróżdż.

- Spotkaliśmy się tydzień po tym, jak Mateusz Dróżdż został prezesem – mówi Marek Bartoszek, prezes Puszczy Niepołomice. - Pytał o nasze plany. Termin dotyczący opuszczenia przez nas stadionu Cracovii nie jest przypadkowy. Informacje, jakie dostajemy z miasta, z departamentów, które zajmują się procesem przebudowy stadionu, mówią o tym, że do końca roku, może do końca stycznia uda się zrobić to, co musimy, by transmisje telewizyjne można było realizować z Niepołomic. Prezes Dróżdż mówił, że jest pod wrażeniem tego, co udało nam się zrobić, że chce nam pomóc i do końca roku możemy korzystać ze stadionu Cracovii. Dostaliśmy promesę i w procesie licencyjnym zgłaszamy stadion zastępczy jako stadion Cracovii, ale liczymy na to, że od wiosny przyszłego roku będzie szansa na to, by grać w Niepołomicach.