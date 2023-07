Niezwykłe losy twórcy bomby atomowej na wielkim ekranie. "Oppenheimer" w kinach od piątku 21 lipca

Robert Oppenheimer w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową, miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki - między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

Twórcą filmu "Oppenheimer" jest amerykański reżyser filmowy Christopher Nolan, który ma na swym koncie tak oryginalne dzieła, jak "Incepcja", "Interstellar" czy "Tenet". Tym razem wziął na warsztat nagrodzoną Pulitzerem biografię amerykańskiego naukowca, autorstwa Kai Birda i Martina J.Sherwina - "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej". Wyłaniający się z książki niejednoznaczny portret jej głównego bohatera sprawił, że Nolan sam napisał scenariusz, a potem przeniósł go na wielki ekran. Wraz z żoną Emmą Thomas został także producentem obrazu.

Pierwsze reakcje amerykańskiej krytyki były po premierze filmu wręcz entuzjastyczne. Jonathan Dean z "The Sunday Times" napisał: "Jestem całkowicie pochłonięty przez "Oppenheimera", to trzymający w napięciu film. Murphy jest świetny. Zuchwały, pomysłowy, złożony film, który wstrząśnie publicznością". A Matt Maytum z Total Film dodał na Twitterze: "Oppenheimer" wprawił mnie w osłupienie: to znakomite studium postaci, z wysublimowaną główną rolą Cilliana Murphy'ego. Epicki dramat historyczny, przejmujące napięcie, niezwykłe efekty wizualne. Wow!".

W Krakowie "Oppenheimera" można będzie obejrzeć w kinach: Multikino, Cinema City, Agrafka, Kika i Pod Baranami.