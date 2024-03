Joanna Kulig obok Anne Hathaway i Marisy Tomei w nowojorskich plenerach. "Miłość bez ostrzeżenia" w kinach od 15 marca

- To nie ma znaczenia czy aktor jest z Krakowa czy z Hollywood. Aktorzy wszędzie są tacy sami, wszędzie przejmują się tym samym. Podobnie podchodzą do pracy. Ameryka to oczywiście największy rynek, więc mają większe możliwości. Ale co ciekawe tam aktorzy specjalizują się: jedni grają w filmach, drudzy w teatrze, trzeci w telewizji. Nie ma tak jak u nas, że występuje się tu i tu - tłumaczy Joanna Kulig.