Niemiecki producent muzyki klubowej Purple Disco Machine wystąpi 25 października w krakowskim klubie Studio

Najnowszy utwór artysty nosi tytuł „Beat of Your Heart” i jest to współpraca z islandzką piosenkarką ÁSDÍS. Nagranie łączy charakterystyczne dla Purple Disco Machine brzmienie disco z magnetycznym wokalem ÁSDÍS. To pełen energii kawałek naładowany chwytliwymi melodiami. Towarzyszący premierze teledysk został wyreżyserowany przez NDVD i przeplata często dostrzegane na parkiecie miłość, wolność i fantazję.

- ÁSDÍS przysłała mi wokale i od razu zakochałem się w jej głosie. Chciałem wydać ten utwór jako singiel. Później nagraliśmy go razem ponownie w moim studiu w Dreźnie, to było naprawdę świetne - mówi niemiecki producent.

„Beat of Your Heart” jest następcą „Something On My Mind” we współpracy z brytyjskimi artystami Dukiem Dumontem i Nothing But Thieves. Utwór zgromadził dotąd ponad 20 milionów odtworzeń i otrzymał ogromne wsparcie ze strony radia. Niedawno niemiecki artysta podzielił się także pomysłowym remiksem utworu The Rolling Stones – „Mess It Up”.