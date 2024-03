Nick Cave wreszcie wystąpi w Krakowie. Australijski bard zaśpiewa z grupą The Bad Seeds 11 października w Tauron Arenie

Nick Cave to legendarny wykonawca mrocznych ballad, opowiadających o potępieniu i zbawieniu. Wczesną jesienią ukaże się jego nowy album "Wild God". W ramach promocji płyty australijski wokalista wyrusza w europejską trasę koncertową - i po raz pierwszy dotrze do Krakowa. Posłuchamy go 11 października w Tauron Arenie.

Empatia transmitowana społecznie?

Nowy krążek Nicka Cave'a i jego zespołu The Bad Seeds zatytułowany "Wild God” ukaże się 30 sierpnia. Będzie to osiemnasty album australijskiego pieśniarza i jego kolegów. - Mam nadzieję, że wywrze na słuchaczach taki sam wpływ, jaki wywarł na mnie - mówi Cave. - Ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać. To skomplikowany album, ale jest też głęboki i radośnie zaraźliwy. Nagrywając płytę nigdy nie mamy jakiegoś wielkiego planu. Albumy odzwierciedlają raczej stan emocjonalny autorów i muzyków, którzy je zagrali. Słuchając nowych piosenek wydaje się, że jesteśmy szczęśliwi - dodaje. W dziesięciu utworach zespół lawiruje między konwencją a eksperymentem, potęgując bogate obrazy i emocje w poruszających duszę narracjach Cave'a. Jest to dźwięk grupy ośmielonej ponownym połączeniem. Istnieją momenty, które z sentymentem dotykają przeszłości The Bad Seeds, ale są one ulotne i służą jedynie do nasycenia nieustannego i niespokojnego ruchu zespołu naprzód.

Krążek został wyprodukowany przez Cave'a i Warrena Ellisa oraz zmiksowany przez Davida Fridmanna. Frontman The Bad Seeds rozpoczął pisanie albumu w pierwszy dzień 2023 roku. Podczas sesji w Miraval w Prowansji i Soundtree w Londynie, The Bad Seeds dodali swoją unikalną alchemię, z dodatkowym udziałem Colina Greenwooda (bas) i Luisa Almau (gitara nylonowa, gitara akustyczna).

Zespół Nick Cave & The Bad Seeds tworzą obecnie: Nick Cave, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos, Warren Ellis, George Vjestica. To właśnie ten skład wyruszy w trasę, która rozpocznie się 24.09 w Oberhausen (Niemcy) i zakończy 17.11 w Paryżu (Francja), a także zawita na dwa koncerty do Polski - 10 października do Atlas Areny w Łodzi oraz 11 pażdziernika do Tauron Areny w Krakowie.

- Nigdy nie myślę jak dany album zabrzmi na żywo. Proces powstawania tekstów jest zbyt skomplikowany, aby zastanawiać się nad tą kwestią. Ale kiedy słucham “Wild God”, mam poczucie, że z tymi piosenkami możemy na żywo zrobić coś epickiego. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani – ten album sprawia wrażenie, jakby był stworzony dla sceny - podkreśla Nick Cave.

Podczas nadchodzących koncertów zespół zagra zarówno materiał z nowego albumu, jak i inne piosenki ze swego obszernego katalogu. Gościem specjalnym koncertów w Polsce będzie grupa Dry Cleaning. Bilety trafią do sprzedaży otwartej 22 marca o godzinie 10 na stronach internetowych NickCave.com i AlterArt.pl. Australijski wokalista Nick Cave założył The Bad Seeds po rozwiązaniu grupy The Birthday Party w 1984 roku. Do tej pory formacja nagrała siedemnaście albumów. Jej muzyka wyrasta w prostej linii z post-punku, ale jest mocno nasycona wpływami bluesa i folku. W ciągu czterdziestu lat działalności The Bad Seeds zyskali legendarny status za sprawą swej niezwykłej muzyki i charyzmy mrocznego lidera.

