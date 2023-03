Na Grzegórzkach powstanie nowe krakowskie liceum. Pierwsze klasy z obleganymi profilami Małgorzata Mrowiec

Mają wystarczająco miejsca, dwa skrzydła budynku, dwa odrębne wejścia - od czasu, gdy wspólnie funkcjonowały tutaj podstawówka i gimnazjum. Do tego dwie sale gimnastyczne, boiska szkolne... Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. ks. Blachnickiego 1 przyjmie w swoich murach nowo tworzone liceum. Od września uruchomione zostaną trzy klasy pierwsze. Dyrektorka szkoły już zrobiła rozeznanie i dla przyszłych uczniów wybrała te profile, które ostatnio należały do najbardziej obleganych przez kandydatów do liceów.