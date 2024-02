Studniówka 2024: Cóż to był za bal, cóż to była za noc! Uczniowie X LO w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Aleksandra Łabędź

Piękne kreacje, eleganckie garnitury i zabawa do białego rana. Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tę jedyną i niezapomnianą w całym życiu noc, tradycyjnie rozpoczęli od poloneza! Chociaż teraz licealiści już tylko odliczają dni do matury to w niedzielny, 4 lutego, wieczór wraz z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym bawili się w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Razem z maturzystami była nasza fotoreporterka, która uwieczniła na zdjęciach nie tylko wyjątkowy bal, ale przede wszystkim wyjątkowe chwile, których młodzi ludzie na pewno nie zapomną! Zapraszamy do wspólnych wspomnień.