Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach

Na 85 dni przed maturą bawili się uczniowie czterech klas technikum czernichowskiej szkoły. Towarzyszyli im dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców, który byli organizatorami balu. Studniówka to czas zabawy, oczywiście rozpoczęty tradycyjnie polonezem. Jednak to także okazja do tego, żeby podziękować dyrekcji szkoły, nauczycielom i wychowawcom za ich cierpliwość, trud, za przekazaną wiedzę oraz za troskę i zrozumienie. Przeprosić zarówno nauczycieli jak i rodziców za czasem niesforne zachowania. A kolegom za wspólny czas, piękne szkolne lata.

Maturzyści z Czernichowa na swój pierwszy, wielki bal wybrali Dwór w Tomaszowicach, który organizując uroczystości, imprezy bale promuje się pod hasłem: "Miejsce spotkań ludzi, smaków i dobrych emocji". Ten kompleks hotelowo-restauracyjny ma swoją długą historię, bo powstał w odrestaurowanym XIX-wiecznym obiekcie dworskim w Tomaszowicach. Znajduje się w urokliwym parku, pięknym o każdej porze roku. A historia czernichowskiej szkoły także sięga niemal połowy XIX wieku.