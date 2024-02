Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób

Uczniowie najstarszych klas krakowskiego XV LO na miejsce przedmaturalnego balu wybrali Restaurację Vinnica w Sygneczowie koło Wieliczki. To była studniówka na ponad 200 osób. Bawili się tegoroczni maturzyści wraz z osobami towarzyszącymi, a także ich nauczyciele i zaproszeni goście.

XV LO w Krakowie

XV LO mające siedzibę przy ul. Dygasińskiego w Bieżanowie – Prokocimiu obchodziło w ubiegłym roku jubileusz 65-lecia.

To szkoła szczycąca się m.in.: kształceniem na wysokim poziomie (w najnowszym rankingu Perspektyw XV LO zdobyło Brązową Tarczę, co oznacza, że należy do grona najlepszych liceów ogólnokształcących w Małopolsce), profesjonalną kadrą, międzynarodowymi projektami i wyjazdami, współpracę ze środowiskiem lokalnym i miastem Kraków, akcjami charytatywnymi, realizacją szkolnego budżetu obywatelskiego. W „piętnastce” są realizowane także liczne autorskie projekty, m.in. już tradycyjne Szkolny Festiwal Artystyczny SZFA oraz Bieg po Zdrowie.