Piękny makijaż na studniówkę 2024! To teraz jest w modzie. Na balach w Krakowie królują czerwone usta Agnieszka Malinowska

Studniówka to często pierwszy bal w życiu młodego człowieka. Poszukiwania odpowiedniej stylizacji czy dobór fryzury to nie wszystko. Istotnym elementem jest także makijaż. To on często nadaje odpowiedniego "charakteru" całej stylizacji. W tym roku na studniówkowym parkiecie było zarówno klasycznie jak i oryginalnie i nietypowo. Zobaczcie sami jakie makijaże królowały na tegorocznych balach.