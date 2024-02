Studniówka 2024 VI LO w Krakowie. W Starej Zajezdni maturzyści zaszaleli, by zapomnieć o tym, co nadchodzi...

Studniówka - nie ma lepszego sposobu, by przyszły maturzysta choć na chwilę zapomniał, że polski ma opanowany dopiero do epoki romantyzmu, a z matematyki nie do końca rozumie ciągi i funkcje. Angielski i hiszpański w jednym palcu, ale to przecież szkoła słynąca z nauki języków. Jako absolwent tej znakomitej placówki kształcącej krakowską młodzież, podobnie jak rok temu, pozwalam sobie tutaj pozazdrościć udanej imprezy i życzyć powodzenia na maturze.

Bal studniówkowy VI LO był piękny - dopracowane kreacje, makijaże i fryzury pań, dostojni panowie w dobrze skrojonych garniturach, polonez, przemówienia, podziękowania. A do tego...fontanny z czekoladą podświetlane ledowo! Oczywiście to na początku, później już tylko dobra zabawa, głośna muzyka i chwile zapomnienia, że książki i notatki czekają w domu. Oczywiście szaleństwo pod nadzorem czujnych nauczycieli, bo wiadomo, że każda studniówka może wymknąć się spod kontroli.