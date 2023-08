Muzeum Narodowe przeżywa prawdziwe oblężenie. Co przyciągnęło zwiedzających?

„Dopiero sierpień, a my już odnotowaliśmy w tym roku ponad milion gości w naszym muzeum. To absolutny rekord w historii naszej placówki” – informuje Muzeum Narodowe w Krakowie.

Klasztorek – perła muzealnictwa po remoncie

Od 12 czerwca zwiedzający mogą po wieloletnim remoncie zobaczyć cały kompleks należący do książąt Czartoryskich, na który składają się wystawy w Klasztorku, Arsenale i Pałacu.

Muzeum Czartoryskich to – oczywiście - miejsce, do którego pielgrzymują turyści, by zobaczyć „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci czy „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta. W udostępnionym zwiedzającym w 2021 roku Arsenale prezentowane są zbiory sztuki starożytnej. Ekspozycja Klasztorka to unikatowe pamiątki z kolekcji Czartoryskich. Znalazły się tu, m.in. przedmioty wiązane z królami polskimi, bohaterami narodowymi, muzykami, poetami i pisarzami – takimi jak np. Julian Ursyn Niemcewicz czy Fryderyk Chopin i Marcelina Czartoryska. Ważnym aspektem ekspozycji w Klasztorku jest także przypomnienie historii zbiorów podczas powstania listopadowego, Wielkiej Emigracji i przeniesienia kolekcji do paryskiego Hôtel Lambert.