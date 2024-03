MPK w Krakowie planuje zakup 90 tramwajów. Specjaliści i osoby niepełnosprawne sprawdzali ich dostępność

MPK SA w Krakowie ogłosiło trzy przetargi na zakup nowych niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów. Obejmują one dostawę w sumie do 90 nowych wagonów, trzech rodzajów: do 30 tramwajów jednokierunkowych o długości 32-34 m, do 30 tramwajów dwukierunkowych o długości 32-34 m oraz do 30 tramwajów jednokierunkowych o długości 42-45 m.

Na spotkaniu były osoby poruszające się wózkach, osoby niewidome oraz osoby reprezentujące środowisko osób z wadą słuchu. W spotkaniu wzięło udział 15 osób, w tym Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele MPK.