Mocak otwiera trzy nowe wystawy. Główny temat: polityka w sztuce

Kiedyś artyści wspierali swoim talentem potęgę systemów politycznych, dziś krytycznie obserwują polityków, włączają się do działań opozycyjnych. Relacja polityki i sztuki ma długą tradycję. Teraz jest tematem nowej ekspozycji w MOCAK-u.

- Intencją tej wystawy jest pokazanie, jak niebezpieczną przestrzenią jest polityka. Jak jest to przestrzeń delikatna, której częstą metodą jest kłamstwo, a formą negocjacji korupcja. I że jest to dziedzina, która wymaga permanentnej obserwacji krytycznej ze strony zarówno kultury, jak i ulicy. To wszystko próbujemy na tej wystawie pokazać – mówi dyrektorka MOCAK-u Maria Anna Potocka.