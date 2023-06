Młodzi inżynierowie z Politechniki Krakowskiej autorami rewolucyjnego tłumacza książek dla niewidomych. Przekłada obraz na alfabet Braille'a

Jak przekazuje Politechnika Krakowska, tani prototyp tego urządzenia jest już rozwijany, tak by mógł trafić do szerszego grona użytkowników.

Uczelnia zwraca uwagę, że problem z dostępem do dzieł literackich i podręczników dotyczy ogromnej rzeszy osób z niepełnosprawnością wzroku. Szacuje się, że tylko 1 proc. książek na świecie został przetłumaczony na język Braille’a.

- Wraz z naszym promotorem, doktorem Tomaszem Makowskim, chcieliśmy się zająć w pracach inżynierskich interdyscyplinarnym projektem, który rozwiąże rzeczywiste ludzkie problemy albo będzie wstępem do dalszego rozwoju badań nad ważnym społecznie tematem. Postanowiliśmy skupić się na potrzebach osób niewidomych. Nasz projekt może ułatwić im codzienne życie, a także pomóc w nauce, studiowaniu i intelektualnym rozwoju - mówi Hubert Orlicki, współautor opracowanego rozwiązania.

Według badań WHO z 2019 roku co najmniej 2,2 mld ludzi ma stwierdzone dysfunkcje wzroku, w tym 39 mln stanowią osoby, które całkowicie utraciły wzrok w wyniku chorób lub obrażeń. Polskie dane (Głównego Urzędu Statystycznego) mówią o 1,8 mln osób ze stwierdzonym upośledzeniem wzroku, z czego około 100 tys. to osoby całkowicie niewidome. Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szacuje, że nawet 300 tys. osób nie ma możliwości czytania książek wydrukowanych w formie czarnego druku.