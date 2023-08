Biblioteka na Rajskiej otworzyła swoją pierwszą czytelnię w plenerze

- To pierwsza nasza czytelnia w plenerze. Zielona Czytelnia to piękny ogród, w którym znajdziemy trawniki, na których można wypoczywać, siąść na kocu z książką, można skorzystać z leżaków czy ławek, które mają podłączenie umożliwiające korzystanie z laptopa czy smartfona. Są urządzenia zabawowe dla dzieci, rośnie labirynt – na razie jest niski, ale w przyszłości będzie doskonałym miejscem do zabawy dla dzieci. Mamy nadzieję, ze to miejsce – bezpośrednio sąsiadujące z Parkiem Wisławy Szymborskiej i połączone z nimi trzema furtkami będzie stanowiło jeden duży zielony teren w tej części miasta – opowiada o Zielonej Czytelni Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor WBP w Krakowie.