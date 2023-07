Pomoże wystawiać recepty i zwolnienia. AGH i firma Proassist stworzą asystenta głosowego dla lekarzy

Projekt asystenta głosowego dla lekarzy, realizowany przez Proassist i zespół naukowców z AGH, zakłada w pierwszym etapie gromadzenie materiału głosowego. W tym celu lekarze będą nagrywali swój głos podczas wizyt i konsultacji z pacjentami. Zebrane dane posłużą do zbudowania bazy danych i doskonalenia asystenta głosowego. Realne dane z wizyt lekarskich są kluczowym elementem projektu, umożliwiającym dostosowanie asystenta głosowego do konkretnych potrzeb i preferencji lekarzy. Wiedza i doświadczenie zgromadzone przez lata pracy zawodowej medyków będą stanowić cenny wkład w rozwój rozwiązania.

- Naszym celem jest ułatwienie i usprawnienie pracy lekarza poprzez konwersję wypowiedzi lekarza na tekst, a następnie automatyczne wyodrębnienie pożądanych informacji i odpowiednie uzupełnienie formularzy elektronicznej dokumentacji medycznej - wyjaśnia prof. Konrad Kowalczyk. - Pracujemy nad opracowaniem asystenta głosowego dostosowanego do zastosowań medycznych, który będzie składał się z modułów sztucznej inteligencji odpowiedzialnych za automatyczne rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego.

Jacek Piaseczyński, CEO i kierownik projektu po stronie Proassist podkreśla: - Zależy nam na tym, aby lekarz porozumiewał się ze swoim komputerem w gabinecie lub telefonem w taki sposób, jakby rozmawiał ze swoją asystentką medyczną. Przed nami ambitne zadanie - chcemy zrewolucjonizować polską służbę zdrowia i rozpowszechnić nowe technologie w medycynie, tak aby korzystał z nich każdy lekarz w swoim gabinecie. Eksperckie wsparcie ze strony AGH, w szczególności z obszarów przetwarzania sygnałów mowy i dźwięku czy uczenia maszynowego, z pewnością czyni nasz zespół realizujący projekt jeszcze lepiej przygotowanym do tego zadania.

W projekt będą zaangażowani konsultanci medyczni oraz placówki medyczne, które będą nagrywać rozmowy z pacjentami. Następnie rozmowy przejdą proces m.in. anonimizacji, czyli zostaną przekształcone w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej i tym samym pozbawione wrażliwych danych. W kolejnym etapie nagrania poddane będą transkrypcji i anotacji, umożliwiających użycie tak przygotowanej bazy do treningu modułów zamieniających mowę na tekst oraz analizę semantyczną wypowiedzi. Tak powstały zbiór pozwoli stworzyć narzędzie, którego zadaniem będzie przetwarzanie mowy lekarza na tekst.