Miłość w czasach aplikacji randkowych. "Pokolenie Ikea" - ekranizacja głośnej powieści Piotra C. w kinach od 3 marca

„Pokolenie Ikea” to bestsellerowa powieść autorstwa Piotra C., po raz pierwszy opublikowana ponad 10 lat temu przez wydawnictwo Novae Res. Prawa do jej prezentacji w odcinkach odkupiła Angora, ale treść okazała się tak kontrowersyjna, że tygodnik po kilku miesiącach pod presją czytelników zdecydował o zaprzestaniu przedruków. Nie przeszkodziło to w osiągnięciu przez „Pokolenie Ikea” oszałamiającej jak na debiut sprzedaży w wysokości 150 tysięcy egzemplarzy.

Piotr C. nigdy nie ujawnił swojej tożsamości. Wiadomo, że jest prawnikiem, mieszka na warszawskiej Ochocie i wnikliwie obserwuje otaczającą go rzeczywistość. W swoich powieściach mierzy się z problemami typowymi dla człowieka XXI wieku. Nietuzinkowy styl pisania i umiejętny opis realiów życia w wielkim mieście przysporzyły mu tysięcy czytelników. Jego książki sprzedały się łącznie w ponadpółmilionowym nakładzie, dwukrotnie nominowany był do Bestsellerów Empiku − w 2016 roku za powieść „Brud” i w 2020 roku za powieść „Gwiazdor”.