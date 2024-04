Powieść krakowskiej pisarki trafiła na ekrany. W roli głównej Julia Wieniawa

W Starym Teatrze koncert pieśni do tekstów Szekspira, Kochanowskiego i Sidneya

"Słodk(a) Stary in Concert vol. 4″ to koncert pieśni do tekstów Williama Szekspira, Jana Kochanowskiego i Philipa Sidneya, które będzie okazja usłyszeć na...