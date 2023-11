"Mikołajki - Studenci Dzieciom. Można wesprzeć studencką akcję na Politechnice Krakowskiej i spełnić dziecięce marzenia OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Rozpoczęła się 36. charytatywna akcja studentów Politechniki Krakowskiej pod hasłem: "Mikołajki - Studenci Dzieciom". W tym roku w przedsięwzięcie to zaangażowało się aż 111 studenckich wolontariuszy. Przez miesiąc - do 6 grudnia - będą zbierać datki oraz dary rzeczowe, które następnie, w postaci prezentów, trafią do podopiecznych 11 ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z Krakowa i okolic. Mikołajową akcję studentów może wspomóc każdy chętny, a - jak podkreślają organizatorzy - sposobów jest kilka.