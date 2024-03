Pola Nadziei 2024 – kwitną wokół nas. Rusza wiosenna akcja zbierania funduszy dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

Hospicjum w Krakowie: każdego roku opieka dla ok. 1000 chorych i ich rodzin

Opieka domowa i stacjonarna świadczona przez pracowników i wolontariuszy Hospicjum św. Łazarza – najstarszej w Polsce tego typu placówki - jest bezpłatna dla chorego oraz jego rodziny. Każdego roku z hospicyjnej pomocy korzysta tu ok. 1000 chorych: blisko 500 na oddziale stacjonarnym (ul. Fatimska 17) oraz 500 w opiece domowej.

Pieniądze przekazywane przez NFZ nie wystarczają do pełnego funkcjonowania placówki, pokrywają tylko około połowę potrzebnej na to kwoty. By zdobyć brakujące fundusze hospicjum prowadzi liczne zbiórki, zabiega także o środki z 1,5 proc. z podatku.