Mieszkańcy podpisują petycję i walczą o park rzeczny Dłubni Piotr Tymczak

W internecie trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa w sprawie przyspieszenia prac związanych z tworzeniem parku rzecznego Dłubni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się tereny nad Dłubnią w Krakowie.