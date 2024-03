Kraków. Na Białym Prądniku gotowy plac zabaw, a w Bronowicach kończą park

Park w Bronowicach

Są już nowe elementy, które urozmaicą odpoczynek w tym miejscu to oprócz siłowni zewnętrznej również hamaki oraz leżaki.

Miejsce to graniczy od zachodu z ul. Rodakowskiego, od północy z linią kolejową Kraków – Katowice, od wschodu z terenem Fortu Bronowice. Od strony południowej do działki dochodzi ul. Kmietowicza.

Park Bronowice to przestrzeń znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu redutowego nr 7 „Za Rzeką”, który należał do systemu obronnego Twierdzy Kraków.

To nie koniec zmian w tym miejscu. Drugi etap zagospodarowania, dla którego uzyskiwane są niezbędne pozwolenia, to m.in. modernizacja znajdującego się w parku budynku z wykonaniem wielofunkcyjnego boiska, toalety, ścieżki sportowej. Ma też powstać naturalna strefa zabaw, oświetlenie czy psia strefa.

