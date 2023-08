Małopolskie winnice. Dobre wino w pięknych miejscach. Powstanie mapa takich punktów

Powstaje pierwsza enoturystyczna mapa polskich winnic, która będzie ogólnodostępna - Polish Wine, organizacja promująca polskie wino, zachęca do kulinarnej podróży po Polsce. W Małopolsce mamy już kilkadziesiąt winnic, które są nie tylko punktami gdzie można napić się wina i je kupić, ale też znaleźć miejsce na wypoczynek i relaks. Sprawdźcie sami.

Winnica Dąbrówka

Winnica z widokiem na Tatry. Winnica Dąbrówka znajduje się na zboczu w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska- 5 km od Tarnowa. Stok na, którym rosną winoroślą jest nachylony w stronę południową , co sprawia, że przy dobrej słonecznej pogodzie rozciąga się piękny, malowniczy widok na Tatry. Przygoda właścicieli z własną winoroślą rozpoczęła się w roku 2010, kiedy to z pasji do wina oraz ku pociesze znajomych i rodziny postanowili założyć tu winnicę. Pierwsze nasadzenia miały miejsce wiosną 2011 roku- na areale 0,8 ha zostały zasadzone winorośle na wina białe, różowe i czerwone. Obecnie winnica zajmuje powierzchnię 3 hektarów. Dominującymi odmianami są: solaris, johanniter, seyval blanc, hibernal , muskat ottonel, muscaris, jutrzenka i pinot blanc na wina białe oraz rondo, regent, monarch, cabernet cantor, alibernet, dunaj i pinot noir przeznaczone do wyrobu win czerwonych i różowych. Obok nich znalazło się też miejsce na niewielką kolekcję winorośli deserowych, w której zgromadzono kilkanaście odmian. visitmalopolska.pl

Winnica Rodziny Steców

Winnica położona jest w pięknym, malowniczym, małym miasteczku pod Tarnowem- Tuchowie.

Winoroślą obsadzony jest stok południowy i południowo-zachodni od 220 do 320 metrów wysokości. Od północy winnicę otacza wielki, kilkusethektarowy leśny kompleks – Lasy Tuchowskie – chroniący winorośl od zimnych wiatrów i mrozów.

Winnica powstała według projektu Romana Myśliwca- prekursora polskiego winiarstwa, a założona przez Rafała Steca w roku 2007. Uprawy winorośli w winnicy zajmują aż 4,5 ha, ale w przyszłości obszar pod winorośl ma zostać powiększony. Obecnie w winnicy uprawianych jest wiele szczepów, m. in: Seyval Blanc, Aurora, Bianca, Hibernal, Jutrzenka, Muskat Odesskij, Sibera, Solaris, Swenson Red, Rondo, Regent, Marechal Foch, Leon Millot, Bolero, Muscaris, Johaniter, Cabernet Cortis, a także odmiany wina deserowego. Winnica jest certyfikowana ekologicznie, uprawa prowadzona jest na zasadzie permakultury. Winnica Rodziny Steców zdobyła wiele nagród w międzynarodowych konkursach winiarskich oraz medale na festiwalu Tuchovinifest. visitmalopolska.pl

Winnica św. Jana

W ostatnich latach okolice Ojcowskiego Parku Narodowego stały się miejscem sprzyjającym uprawom winorośli i rozwoju enoturystyki. Jednym z takich miejsc jest Winnica św. Jana, która powstała z inicjatywy Państwa Anny i Dariusza Kuftów. Nazwa winnicy pochodzi od patrona Kościoła św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, który znajduje się nieopodal.

Własna winnica była od lat marzeniem Państwa Kuftów, więc kiedy sąsiad zaproponował im dzierżawę gruntu w tak pięknym miejscu, nie czekali długo na podjęcie decyzji. W winnicy uprawiane jest około 2600 krzewów różnych odmian winorośli: solaris, swenson red, johanniter, jutrzenka i seyval blanc na wina białe, oraz leon millot, marechal foch i regent na wina czerwone. 60 arów winnych krzewów znajduje się zaledwie parę minut od zamku w Korzkwi na łagodnym zachodnim zboczu wzgórza Lipowiec. Dzięki temu położeniu winnica jest dobrze zabezpieczona przed mrozami, a w ciągu lata oświetla ją ciepłe, popołudniowe słońce. Właściciele, zważając na ekosystem Ojcowskiego PN, dbają o ekologię i ograniczają środki chemiczne do niezbędnego minimum. Sama produkcja odbywa się kilka kilometrów dalej, w niewielkiej przetwórni, we wsi Maszyce. Wina produkowane przez Państwa Kuftów cieszą się dużym powodzeniem i od 2017 są dopuszczone do oficjalnej sprzedaży. Zdobyły też kilka prestiżowych nagród, między innymi srebrny medal na międzynarodowym konkursie Galicja Vitis 2018 za czerwone wina. Winnica z racji swojego niewielkiego rozmiaru jest dostępna do zwiedzania dla mniejszych grup. Właściciele serdecznie zapraszają również do przetwórni lub po sąsiedzku na terenie zamku w Korzkwi na degustację wina w towarzystwie serów oraz innych lokalnych wyrobów. Piękne krajobrazy otaczającego Ojcowskiego Parku Narodowego, dzikie zwierzęta i sprzyjająca infrastruktura sprawiają, że jest to wyjątkowe miejsce w małopolskim świecie enoturystyki. Warto nadmienić, że Winnica św. Jana została włączona w 2019 do Małopolskiego Szlaku Winnego i jest członkiem Stowarzyszenia Winiarzy Jury Krakowskiej.

Winnica Słońce i Wiatr Skała

Alpinista i Ślązaczka, którzy postanowili poświęcić się winiarstwu.

Założona przez Kasię i Jacka Fluderów Winnica Słońce i Wiatr rozpoczęła swoje istnienie w 2011 roku na 40-sto arowym terenie przy Ojcowskim Parku Narodowym. Miłośnicy i pasjonaci wspinaczki górskiej postanowili do swojej sportowej pasji dodać kroplę wina. Nazwa winnicy została wmyślona przez dzieci właścicieli. Obecnie posiada prawie 2 ha upraw rozrzuconych w trzech miejscach na przestrzeni około 10 kilometrów, od skraju Doliny Prądnika, po Dolinę Dłubni. Uprawy położone są na wysokości od około 300 m n.p.m. w Iwanowicach, do prawie 400 m n.p.m. w Smardzowicach. Głównie wytwarza się tu odmiany mieszańcowe odporne na grzyby, aby ograniczyć stosowanie oprysków chemicznych, takie jak seyval i solaris na wino białe, oraz leon millot, marechal foch, regent, rondo, cabernet cantor i cabernet cortis na wino czerwone. Winnica zaprasza na degustacje, podczas których można spróbować win, a także dowiedzieć się wiele o historii winnicy, specyfice jurajskich gleb, i oczywiście ciekawostek o procesie produkcji wina. visitmalopolska.pl

Winnica Krokoszówka Górska Smardzowice

Winnica słynąca ze swoich czerwonych win.

Winnica Krokoszówka Górska, założona w 2005 roku przez Państwa Górskich w Smardzowicach koło Ojcowa. Obecnie jej obszar zajmuje 1 ha.

Miejsce położone jest bardzo malowniczo – na krawędzi skalistej Doliny Prądnika, na granicy Ojcowskiego Parku Narodowego, z dalekim widokiem na jurajski płaskowyż. Korzystny efekt inwersji termicznej (spływ zimnego powietrza do doliny) sprawia, że pomimo dość znacznej wysokości – około 400 metrów n.p.m. – winorośl znajduje tu dość dobre warunki do wegetacji. Sama winnica i szkółka położone są na trzech parcelach, na łagodnych południowych i zachodnich zboczach. Dominują tu dość ciężkie, gliniasto-kamieniste gleby na podłożu skał wapiennych (tzw. rędziny).

Znajdujące się tu szczepy - leon millot i marechal foch służą do produkcji czerwonego wina, którym Państwo Górscy zdobyli wiele medali na polskich i zagranicznych konkursach winiarskich. Na wina białe uprawia się tu również odporne krzyżówki, jak aurora, seyval blanc, kristaly i swenson red, a także swojską jutrzenkę, z których powstaje jeden kupaż. W najnowszej części winnicy posadzono także krzewy regenta i solarisa.

Oprócz uprawy winorośli na terenie plantacji znajduje się niewielka szkółka winorośli. W przyszłości gospodarze planują uruchomić produkcję komercyjną, jednak już dzisiaj wina można skosztować na miejscu, w winnicy.

Winnica Zawadka Tęgoborze

Winnica nad jeziorem.

Winnica Zawadka położona jest we wsi Zawadka, w gminie Łososina Dolna, nieopodal Jeziora Rożnowskiego. Została założona przez pasjonatów wina którzy, oprócz tego znakomitego trunku, projektują i produkują również stylowe meble dla wina. Sama plantacja jest położona na wysokości około 400 metrów n.p.m., na dość spadzistym południowo-wschodnim zboczu, z którego dostrzec można w dole taflę jeziora (ok. 265 metrów n.p.m.) Gleba w tym miejscu jest dość ciężka, kamienisto-gliniasta, trudna w uprawie. Wysoko położone i wietrzne miejsce chroni jednak krzewy przed chorobami. W winnicy uprawia się taką winorośl jak: Solaris, Bianca, Regent, Rondo, Bolero i Marechal Foch, Johanniter, Chardonnay, Rosler, Monarch, Hibernal, jednak ich specjalnością są świeże i delikatne wina białe. Winnica zaprasza na degustację win białych, ale także różowych i czerwonych. Produkcja wina odbywa się w zaadoptowanym budynku dawnej przechowalni owoców. Wina fermentują w zbiornikach ze stali nierdzewnej, a wina czerwone trafiają także na pewien czas do używanych francuskich beczek. Od roku 2018 Winnica Zawadka jest certyfikowanym dostawcą win mszalnych dla diecezji tarnowskiej, dlatego cała tutejsza produkcja została dostosowana do specyficznych wymogów określonych w przepisach liturgicznych. visitmalopolska.pl

Winnica Zagardle Szczodrkowice

Winnica z wizerunkiem psa Cheri

Na północy Małopolski, w miejscowości Szczodrkowice, początkowo na niewielkim areale zostało eksperymentalnie zasadzonych 80 krzewów. Dobre efekty zaowocowały decyzją w 2013 roku o własnej, przydomowej winnicy. Obecnie Winnica Zagardle to 3800 krzewów na powierzchni 1ha.

Plantacja położona jest na łagodnie pofalowanej jurajskiej wierzchowinie, wśród otwartych pól, poprzetykanych pasami zarośli na miedzach oraz niewielkimi zagajnikami. Teren wznosi się w tym miejscu dość wysoko, prawie 400 metrów n.p.m., gleby są gliniaste na podłożu wapiennym.

Logo winnicy, które zdobi każdą butelkę, to wizerunek psa właścicieli o imieniu Cheri. Przetwórnia i winiarnia mieści się w piwnicach domu. Właściciele w przeciwieństwie do innych małopolskich winiarzy, nie planują poszerzać swojej plantacji, chcą osobiście odpowiadać za cały proces wytworzenia każdej butelki i trzymać jej wysoką jakość. Odmiany jakie można tu znaleźć to m.in. regent, rondo, hibernal, leon millot, seyval blanc, jutrzenka. Właściciele chętnie przyjmują gości na zwiedzanie i degustację.

Winnica Zadora Szczepanowice Jedna z winnic pod „polskim biegunem ciepła”. Winnica Zadora, należąca do Pani Zofii Michałowskiej, jest jedną z wielu winnic w okolicach Tarnowa, który zwany jest „polskim biegunem ciepła”. Teren ten pozwala uzyskać pożądane dla winorośli warunki. Winnica od północy w sposób naturalny osłonięta jest wałem górującym nad stokiem, natomiast od wschodu i zachodu otaczają ją stare sady pełne jabłoni, śliw i czereśni. Plantacja powstała w roku 2007 na gliniasto-piaszczystej glebie, gdzie zajmuje powierzchnię 50 arów. Jest to jedna z najmniejszych w Polsce, zarejestrowanych winnic komercyjnych. Najbardziej znane butelki, jakie stąd wychodzą, tworzą odmiany johanniter, solaris i phoenix dla win białych oraz regent i rondo dla win czerwonych. Na plantacji, obok domu właścicieli, jest winiarnia, która pozwala na dogodną degustację oraz zakup wina. Dawniej była tutaj winnica Chrząstowskich herbu Zadora, stąd dzisiejsza nazwa winnicy. Chrząstowscy byli właścicielami Szczepanowic jeszcze do połowy XIX wieku. visitmalopolska.pl

Winnica Uroczysko Janowice

Uprawa winorośli tradycyjnym sposobem „ na głowę”.

Winnica znajduje się w Janowicach koło Zakliczyna, na wyniosłym wzgórzu wznoszącym się ponad sto metrów powyżej lustra przepływającej nieopodal rzeki. Widok stamtąd dosłownie zapiera dech – w dole szeroką serpentyną wije się Dunajec, a horyzont zamyka kilka pasm górskich. Od północy działkę osłania bukowy las zwany Uroczysko, chroniony jako rezerwat przyrody – od niego wzięła swą nazwę winnica.

W tej niewielkiej winnicy uprawia się takie odmiany winorośli jak seyval blanc, jutrzenka i hibernal na wina białe, oraz regent, rondo, cabernet cortis, cabernet cantor i monarch na wina czerwone. Z uwagi jednak na bardzo dobre warunki siedliskowe winnicy zdecydowano, że stosunkowo duża jej część będzie obsadzona klasycznymi szczepami vitis vinifera. Są to: pinot gris i traminer, viognier na wina białe oraz pinot noir i zweigelt na wina czerwone. Właściciel i założyciel winnicy Pan Andrzej Haus, ze względu na duże ryzyko erozji gruntu na tym terenie, zdecydował o uprawie winorośli tradycyjnym sposobem „ na głowę” zamiast metody mechanicznej. Plantacja powstała w 2011 roku i osiada na powierzchni 0,8 ha. W przyszłości, tuż przy plantacji, ma zostać wzniesiony niewielki pensjonat oraz winiarnia. visitmalopolska.pl

Winnica Srebrna Góra Kraków

Jedna z największych winnic w Polsce.

Winnica u stóp klasztoru oo. Kamedułów na Srebrnej Górze na krakowskich Bielanach. Ta największa w Małopolsce winnica zajmuje obszar 28 ha i została założona w roku 2010 przez pasjonatów wina z Krakowa- Mirosława Jaxę Kwiatkowskiego oraz Mikołaja Tyca. Winnica kultywuje średniowieczną tradycję uprawy winorośli przez klasztornych ojców w X wieku, a ich produkcja odbywa się w zabytkowych murach klasztoru. Najbardziej znane szczepy ze Srebrnej Góry to Riesling, Chardonnay, Pinot Gris, Gewürztraminer, Pinot Noir, Zweigelt, Regent, Seyval Blanc. Za produkcję wina jest odpowiedzialna znana polska enolog Agnieszka Rousseau. Winnica słynie również z corocznej produkcji młodego wina świętomarcińskiego, którego premiera odbywa się na organizowanym od kilku lat Festiwalu Młodego Wina. Trunki ze Srebrnej Góry zdobywają wiele nagród w prestiżowych winiarskich konkursach i są dostępne w wielu sklepach i restauracjach w całej Polsce. U podnóża winnicy stoi pawilon degustacyjny, zdolny pomieścić do 40 osób. W kolejnych etapach planowane jest utworzenie sklepu z winami oraz winebaru. visitmalopolska.pl

Winnica Nowizny Połom Mały

Gospodarstwo wraz z winnicą położone jest na malowniczym wzgórzu okolic Pogórza Rożnowskiego, we wsi Połom Mały, w Gminie Iwkowa. Nazwa winnicy pochodzi od przysiółka, w którym mieszkają gospodarze i oznacza coś nowego, wcześniej niewykonanego – pierwszyznę.

Gospodarstwo koncentruje się na uprawie winorośli i ich przetwarzaniu. W winnicy uprawia się dość urozmaicony zestaw szczepów winorośli. Są to odmiany aurora, bianca, hibernal, muscaris, muscat, seyval blanc, solaris i swenson red na wina białe, oraz maréchal foch i regent na wina czerwone. Właściciele prowadzą hodowlę danieli, oferują noclegi oraz szczycą się kolejką linową dla dzieci i dorosłych. Jest to również miejsce, gdzie można skosztować dobrego jedzenia. Ideą właścicieli jest utrzymanie gospodarstwa w zgodzie z naturą. Zainteresowanym gospodarze proponują zwiedzanie winnicy oraz prezentację multimedialną na temat uprawy winorośli, produkcji i konsumpcji wina. Dużą atrakcją jest znajdująca się tuż obok winnicy pięknie sklepiona kamienna piwnica zagłębiona w zboczu, w której odbywają się degustacje. visitmalopolska.pl

Winnica Nad Prądnikiem Prądnik Korzkiewski

Winnica w Dolinie Prądnika niedaleko Ojcowskiego Parku Narodowego.

Rodzinna Winnica Nad Prądnikiem położona jest w Prądniku Korzkiewskim, a jej nazwa pochodzi od przepływającego przez dolinę potoku Prądnik. Winnica ta, to część gospodarstwa agroturystycznego, które prowadzone jest przez rodzinę Woźniczków. Na jego terenie znajdziemy również młyn, pasieki i miejsca noclegowe. Pomysł na winnicę narodził się w roku 2009, jednak została ona otwarta dopiero w roku 2011. Posiada 40 arów, na których rośnie 1500 krzewów winorośli. Nieco więcej niż połowę zajmują ciemne odmiany regent i rondo na wina czerwone i różowe, a pozostałą część stanowią jasne szczepy seyval blanc, jutrzenka i solaris na wina białe. Produkcja wina odbywa się w małej domowej piwnicy, gdzie powstają też miody pitne z pobliskiej pasieki. Wina państwa Woźniczków są fermentowane w zbiornikach ze stali nierdzewnej, a ich świeży, owocowy styl dobrze wpisuje się w produkcję innych winnic z terenu Jury. Skala produkcji w Winnicy Nad Prądnikiem jest niewielka, dlatego trunki są sprzedawane jedynie na terenie gospodarstwa.

Winnica Kresy Stoki-Kresy

Winnica na ziemi niemożliwej - pierwsze udane wino, które od razu otrzymało srebrny medal.

Winnica powstała w roku 2007 w miejscowości Stoki koło Skały na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Wówczas posadzone zostały pierwsze krzewy, z których już w 2010 roku udało się zrobić wino. Jednak pierwsze udane wino, ze szczepu Rondo, zostało zabutelkowane rok później, i od razu otrzymało nagrodę – srebrny medal targów Enoexpo. Z początku mała , przydomowa uprawa, dziś przerodziła się w 1,5 ha plantacji. Poza szczepem Rondo winnica słynie z odmiany Regent, Cabernet Cortis i Monarch na wina czerwone i różowe oraz Solaris, Hibernal, Johanniter i Seyval Blanc na wina białe i pomarańczowe, które powoli stają się wizytówką Winnicy Kresy. Założycielem oraz właścicielem winnicy jest Robert Zięba, konserwator zabytków, który wbrew złym wróżbom uporczywie dążył do realizacji swoich marzeń związanych z pasją do wina, co przyczyniło się do istnienia tej wspaniałej winnicy. Na terenie winnicy funkcjonuje nowy budynek winiarni z salą degustacyjną, sklepikiem z winami i duża wiata dla gości, którzy są tu mile widziani przez cały rok. visitmalopolska.pl

Winnica Janowice

Winnica z malowniczym widokiem na Dolinę Dunajca.

Winnica w podtarnowskiej miejscowości Janowice została założona w roku 2013 przez rodzinę Chlipałów. Otoczona malowniczymi widokami i pasmami górskimi w oddali, znajduje się na wyniosłym wzniesieniu, które opada w kierunku rzeki Dunajec. Rzeka stabilizuje winnicę termicznie i często stanowi ochronną linię w sytuacjach powstawania gwałtownych zjawisk pogodowych. Od północy i wschodu winnica zabezpieczona jest z kolei zalesionym wzgórzem. Ekspozycja na południe i zachód zapewnia idealne nasłonecznienie. Właściciele winnicy z wykształcenia są chemikami, a z zamiłowania zajmowali się ogrodnictwem. To połączenie, plus pasja do wina, przyczyniło się do pomysłu zakupu hektarowej działki i rozpoczęcia prac nad winoroślą. Strome i kamieniste podłoże było trudne, ale udało się na wiosnę 2013 roku posadzić tam 4800 krzewów winorośli - w tym vitis vinifera- pinot noir, chardonnay i siegerrebe oraz odmiany mieszańcowe – regent i rondo na wina czerwone oraz seyval, solaris i johanniter na wina białe. Na plantacji znajduje się budynek gospodarczy i altana, gdzie właściciele przyjmują zwiedzających, aby mogli skosztować oraz zakupić wino.

Winnica Goja Balice

Goja - winnica na granicy Ojcowskiego Parku Narodowego.

Winnica położona jest na północnym-zachodzie od Ojcowskiego Parku Narodowego w miejscowości Smardzowice. Na lekko nachylonym południowym zboczu, które poniżej opada stromą skarpą ku głębokiej w tym miejscu Dolinie Prądnika. Rozciąga się stąd majestatyczny widok na Kraków, a przy dobrej pogodzie dojrzeć można nawet Tatry. Obszar ten wyróżnia się nie tylko sporym, jak na polskie standardy, zagęszczeniem winnic, ale także specyficznymi warunkami do uprawy winorośli. Na plantacji uprawia się kilka rodzajów winorośli na wina czerwone i białe- seyval blanc, solaris, swenson red, jutrzenka, kristaly. Winnica Goja posiada własną szkółkę, gdzie produkuje sadzonki winorośli, wyspecjalizowaną w produkcji sadzonek klasycznych mieszańców francuskich, jak seyval blanc, leon millot i marechal foch. Wszystkie z nich są przystosowane do polskich, chłodnych warunków klimatycznych, i dobrze znoszą niskie temperatury. Winnica oferuje zwiedzanie i degustacje win wśród krzewów winorośli lub we własnej winiarni.

Winnica Amonit Cianowice

Winnica na zboczu Doliny Korzkiewki.

Winnica Amonit położona jest w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, w odległości ok 20 km od Krakowa, w miejscowości Cianowice. Miejsce jest położone dosyć wysoko, około 400 metrów n.p.m. Winnica ma swój początek w 2008 roku, kiedy to właściciel - Marcin Niemiec postanowił zasadzić przy swoim domu na rędzinie parę rzędów winorośli. Plantacja położona jest na dobrze nasłonecznionym, południowym zboczu, opadającym łagodnie w stronę doliny Korzkiewki, w miejscu osłoniętym od północnych wiatrów przez zwartą linię zabudowy. Występuje tu typowa dla regionu wapienna gleba rędzina, składająca się z okruchów skalnych i glin. W obecnej formie winnica zajmuje powierzchnię 45 arów. Winnica posiada trzy odmiany- na wina białe jest to solaris i johanniter, a na wina czerwone regent. Wina z Winnicy Amonit, szczególnie białe, są gościem wielu degustacji, gdzie zyskują bardzo dobrą opinię. Po realizacji założonych planów powiększenia plantacji wina będą dostępne w restauracjach i sklepach winiarskich.

Winnica Wieliczka

Winnica chroniona przez jastrzębie i bażanty.

Parę kilometrów od wielickiej Kopalni Soli znajduje się ekologiczne gospodarstwo, które prosperuje pod czujnym okiem Agnieszki Rousseau i Piotra Jaskóły. Założona w 2013 roku Winnica Wieliczka posiada certyfikat ekologiczny i znajduje się w miejscowości Pawlikowice. Miejsce to, poza zapierającymi dech widokami sięgającymi Tatr i Babiej Góry oferuje bardzo korzystne warunki do uprawy winorośli. Zbocze jest równe, długie, o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej, z przewyższeniem ponad 60 metrów (ok. 315 do 380 m n.p.m.) i stosunkowo przepuszczalną, gliniasto-piaszczystą glebą.

Winnica świetnie prosperuje dzięki przychylnym pomocnikom, którzy tam zamieszkują- jastrzębie, które odstraszają szpaki, bażanty zjadają ślimaki, a dżdżownice użyźniają glebę. Winorośla tej winnicy są odporne na grzyby i niskie temperatury. Odmiany tej plantacji to winoroślą vitis vinifera- Chardonnay, Rieslinga, Merlota, Caberneta, Muskata, Gruener Veltlinera i Pinot noir.

Winnica oferuje szeroką ciekawą ofertę degustacyjną dla zwiedzających. Na miejscu można zakupić również wina niektórych roczników. Poza winem winnica oferuje także świetne cydry produkowane z jabłek pochodzących ze starych sadów, a także naturalne kosmetyki robione na bazie wytłoków z winogron i innych uprawianych tu roślin.

Winnica Zagrabie

Rozmowy z krzewami w Winnicy Zagrabie.

Winnica założona została w roku 2010 roku przez małżeństwo, których marzeniem, hobby, a w końcu pasją stało się posiadanie winiarni. Pani Marta dba o wina już od narodzin- czyli od krzewów w winnicy, z którymi „ rozmawia”. Jej mąż- Marek dba o cały kolejny etap produkcji aż po zakorkowanie. Od 2015 roku, plantacja zajmuje już areał 1 ha a głównymi odmianami uprawianymi są Seyval Blanc, Sibera, Serena, Johanniter, Bianca, La Crescent oraz na wina czerwone: Rondo i Regent.

Plantacja położona jest na wysokości 320m n.p.m. na zachodnim krańcu garbu tenczyńskiego - południowej części jury krakowsko-częstochowskiej.

Winorośl porasta zbocze o nachyleniu południowo-zachodnim rośnie na glebach gliniastych oraz lessowych na podbudowie wapiennej, co nadaje winom wyjątkowego charakteru.

Nazwa winnicy pochodzi od zagajnika, który dawniej się tu znajdował i był porośnięty przez Graby. Winnica, oprócz tradycyjnego zwiedzania i degustacji, chętnie organizuje kameralne spotkania i imprezy na urodziny, czy wieczór panieński. W niewielkiej odległości od winnicy, w rodzinnych zabudowaniach właścicieli znajduje się budynek winiarni, gdzie odbywa się cały przerób winogron i produkcja wina. visitmalopolska.pl

Winnica Jura

Taniec, Argentyna i wino- tak to się zaczęło.

Winnica Jura to stosunkowo młoda winnica na Małopolskim Szlaku Winnym- została zasadzona w 2015 roku, już rok później powstały tu testowe wina, a w 2017 roku pierwsze zbiory i produkcja wina. Plantacja należy do rodziny Państwa Miszczaków- Joanny, dyplomowanej sommelier i Marcina- byłego instruktora i tancerza argentyńskiego tanga, który będąc w Argentynie pokochał ten trunek. Plantacja to aż 4 ha na, której rośnie 9 odmian winorośli- m.in. johanniter, solaris, cabernet cortis, chardonnay.

Uprawa położona jest na wysokości około 320–350 metrów n.p.m., w części zbocza o spadku południowym i południowo-zachodnim. Występuje tu gleba gliniasto-piaszczysta na podłożu wapiennym, zawierająca sporo okruchów skalnych, co polepsza jej przepuszczalność i przewiewność. Jest to najbardziej na południe wysunięta krawędź Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Teren poniżej winnicy opada najpierw dość stromo kilkadziesiąt metrów, a dalej już łagodnie do przepływającej w odległości kilku kilometrów Wisły, której lustro znajduje się tu na poziomie około 220 metrów n.p.m. Tak duże przewyższenie terenu zabezpiecza winnicę przed przymrozkami i silnymi mrozami zimowymi.

Winorośl uprawiana jest tu ekologicznie, bez sztucznych nawozów i oprysków. Właściciele organizują zwiedzanie i degustacje dla grup. Ich wina można zakupić na miejscu, w sklepie internetowym , a także w niektórych winiarskich sklepach w Krakowie.

Winnica Chronów Winnica założona od podstaw przez parę młodych ludzi. Winnica znajduje się w gminie Nowy Wiśnicz, w miejscowości Chronów- stąd właśnie założyciele winnicy- Anna i Michał zaczerpnęli nazwę. Winnica została założona na hektarowym gospodarstwie, gdzie pierwsze plony pojawiły się w 2012 roku, a sprzedaż wina ruszyła od roku 2016.

Winnica liczy około 2,5 tysiąca krzewów. Jest ona położona na wysokości około 280 metrów n.p.m., na stosunkowo łagodnym południowo-zachodnim zboczu opadającym w stronę niewielkiej dolinki. Poza popularnymi i dobrze sprawdzonymi w tej części Polski szczepami, jak seyval blanc, solaris, hibernal i jutrzenka na wina białe oraz regent, rondo, maréchal foch i léon millot na wina czerwone, posadzono tu tytułem próby cały zestaw nowych, odpornych krzyżówek amerykańskich, jak praire star, la crescent, marquette, frontenac i parę innych. W sumie więc uprawia się tu aż 17 odmian winorośli. W Winnicy Chronów są produkowane wyłącznie wina wytrawne, białe, czerwone i różowe, zarówno odmianowe, jak i kupażowane.

Wino jest tu produkowane głównie dla gości winnicy i dla rynku lokalnego. Większość prac związanych z uprawą winorośli i zbiorami właściciele wykonują samodzielnie. W winnicy jest możliwość nocowania- na miejscu są do dyspozycji gości dwa apartamenty i miejsce do zabaw dla dzieci. visitmalopolska.pl

Winnica Koniusza

Rodzinna winnica założona w 2006 roku.

Winnica Koniusza położona jest 25 kilometrów od Krakowa w miejscowości Łyszkowice w gminie Koniusza (stąd jej nazwa) , na wysokości 290 m. n.p.m i zajmuje zaledwie 0,7 ha. Została posadowiona na łagodnym południowo-zachodnim stoku, uprawiane są w niej krzewy winorośli odmian białych – solaris i johanniter, ale obok nich występuje też bianca, seyval blanc, jutrzenka i muszkat. Najważniejszymi odmianami do wyrobu win czerwonych i różowych to regent i rondo, a ich uzupełnienie stanowią léon millot, maréchal foch, zweigelt i cabernet cortis. Podłoże winnicy stanowi warstwa lessu zalegająca na rumoszu skał wapiennych. W winnicy są wyrabiane wina białe, różowe i czerwone, najczęściej kupaże, rzadko wina odmianowe. Dzięki tradycyjnym, ręcznym zbiorom oraz segregacji gron i leżakowaniem w beczkach dębowych, wino jest wyselekcjonowane i posiada wysoką jakość. W okresie letnim winnica oferuje zwiedzanie winnicy wraz z degustacją oraz opowiadaniem o produkcji wina i prowadzeniu winnicy.

Winnica "Święty Spokój" Kameralna winnica posadzona w okolicach Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Plantacja została zlokalizowana na wysokości prawie 400 metrów n.p.m., na niezbyt stromym, acz wyraźnym południowo-zachodnim zboczu, tuż poniżej jednak teren obniża się dość gwałtownie o 120 metrów do szerokiej w tym miejscu dolinki Kluczwody. Dzięki częstym w tych okolicach inwersjom termicznym takie położenie dobrze zabezpiecza winnicę przed przymrozkami i pozwala dłużej dojrzewać winogronom na krzewach.

Winnica nawiązuje do XVI i XVII wiecznych tradycji upraw, gdzie krzewy winorośli podsadzone na skarpie sąsiadują kwiatami, ziołami i roślinami ozdobnymi. Założona w 2010 roku przez pasjonatów wina, którzy chcieli stworzyć swój „ mały kawałek Toskanii”. Obszar winnicy to 70 arów, gdzie znajduje się około 1200 winnych krzewów. Właściciele eksperymentują ze szczepami i odmianami, tworząc w zależności od rocznika wina odmianowe lub kupażowane. Główne szczepy jakie możemy tu dojrzeć to hibernal, seyval blanc i solaris na wina białe, oraz cabernet cortis, regent i rondo na wina czerwone. Winnica jest prowadzona przez założycieli- Państwa Gąsiorowskich wraz z dziećmi i posiada rodzinny charakter niekomercyjny. visitmalopolska.pl

Winnica Rubinowa

Jedna z najmłodszych stażem winnic na Małopolskim Szlaku Winnym.

Założona w 2014 roku w dolinie rzeki Białej pod Tarnowem, Winnica Rubinowa to przydomowa uprawa posiadająca 1600 winnych krzewów.

Winnica jest położona w Świebodzinie w dolinie rzeki Białej, zaledwie 5 kilometrów od granic Tarnowa. Są to tereny należące do gminy Pleśna, która nie licząc podkrakowskiej Skały jest dziś bodaj najbardziej „zawinniczoną” gminą w Małopolsce. Dotąd bowiem posadzono tam pół tuzina profesjonalnie prowadzonych winnic, z których dwie – Winnica Zadora i Winnica Janowice – już sprzedają oficjalnie swoje wina do sklepów i restauracji.

Na powierzchni 65 arów znajdują się winorośle do produkcji win białych i czerwonych, a na 20 arach pod osłonami winorośle deserowe takie jak Skarb Panonii, Kodrianka, Arkadia i Ajwaz. Państwo Wach.

Z uwagi na młody wiek winnych krzewów produkcja jest stosunkowo niewielka. Wina wyrabiane w niewielkich partiach są fermentowane w stali nierdzewnej bądź w pojemnikach szklanych.

Założyciele winnicy zapraszają do zwiedzania oraz degustacji, a w przyszłości zamierzają otworzyć produkcję komercyjną wina.

Winnica Chodorowa

Winnica w miejscowości Chodorowa koło Grybowa na Pogórzu Rożnowskim, została założona w 2012 roku z inicjatywy Zbigniewa Krzyżaka i Grażyny Dudek, którzy są wspólnikami.

Winnica Chodorowa położona jest na wysokości 300 – 370 m n.p.m. na południowym stoku o nachyleniu około 17%. Plantacja znajduje się na stromym zboczu, z bardzo dobrym nasłonecznieniem. Na powierzchni 1,4 ha uprawia się 9 szczepów winorośli. Na wina białe: seyval blanc, hibernal, johanniter, jutrzenka, solaris, bianka i Muskat, zaś na wina czerwone – rondo i regent.

Obok przygotowano dalsze dwa hektary, które zostaną obsadzone winoroślą w najbliższych latach. Docelowo w winnicy ma być uprawianych 15 tysięcy winnych krzewów.

Na terenie gospodarstwa znajdują się też stare sady, z których pozyskuje się jabłka do produkcji cydru, duży budynek do degustacji, a także domek dla gości. W 2019 roku utworzony został przy winnicy Inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, w którym okoliczni rolnicy mogą przetworzyć swoje owoce na soki.

Winnica Gaj

Podkrakowski „szampan” wytwarzany 300-letnią metodą.

Na południu Krakowa, w miejscowości Gaj koło Mogilan znajduje się rodzinna, prowadzona przez ojca z córką winnica. Andrzej Barański zakupił teren wraz ze starym drewnianym domem, gdzie postanowił posadzić winne krzewy i rozpocząć domową produkcję wina. Szczepy jakie tu występują - kay gray, bianca, rondo, regent, pinot noir, jutrzenka, praire star, swenson i arkadia- są uprawiane metodą organiczną, bez nawozów i oprysków. Po kilku latach właściciel winnicy zdecydował się na produkcję tylko wina musującego , wytwarzanego metodą sprzed 300 lat – tak jak robiono szampana. Na Konwencie Polskich Winiarzy, musujące Wino Gajus 2013 zyskało sławę, szeroką aprobatę i rozgłos wśród ludzi z branży.

Poza winem w gospodarstwie tym powstają także znakomite cydry ze starych odmian jabłek, a także najróżniejsze nalewki owocowe, które długo leżakują w piwnicy.

Obok winnicy powstała także imponująca – jak na tak niewielką skale produkcji – zagłębiona w zboczu kamienna piwnica. Jej stylowe, wyłożone czerwoną cegłą wnętrze służy do wyrobu i leżakowania wina, a także mieści obszerną salę degustacyjną zdolną pomieścić kilkadziesiąt osób.

Winnica Smykań Wino przy akompaniamencie smakołyków z lasu i ogrodu. Winnica sąsiaduje z gospodarstwem agroturystycznym Koziarnia, znajduje się w Pogorzanach koło Szczyrzyca, a właścicielem posesji jest Pan Marcin Lorek, który słynie z wytwarzania jednych z najlepszych serów oraz cydru . Pierwsza niewielka winnica w Koziarni została posadzona w 2005 roku i od przysiółka, w którym położone jest gospodarstwo otrzymała nazwę Smykań.

W 2009 roku posadzono kolejną plantację o powierzchni 70 arów w pobliskiej Słupi. Nowa winnica, położona na ciepłym zboczu posiada o wiele lepszą, niż poprzednia lokalizację, co w konsekwencji znacznie poprawiło jakość win z Koziarni. Na obydwu działkach uprawia się dość szeroki zestaw szczepów winorośli: regent, rondo, cabernet cortis, leon millot i marechal foch na wina czerwone, oraz seyval blanc, johanniter, bianca, muszkat odeski, siegerrebe i pinot gris na wina białe.Od niedawna powstają tu również wina musujące, a także macerowane wina białe, potocznie zwane „ winami pomarańczowymi”, które wyrabia się metodą gruzińską. Ofercie winnicy jest również baza noclegowa dla gości, którzy po degustacji chcieliby wypocząć.

Winnica Demeter

Winnica jednego z trzech braci Zagórskich.

Wiktor Zagórski wraz z żoną założyli winnicę w roku 2007 na powierzchni około 1 ha. Znajduje się ona w okolicy Gromnika nad Białą, gdzie w tej części pogórza swoje winnice posiadają także pozostali dwaj Bracia (Winnica Kuźnia i Winnica Sucha Góra). Wspólnie uczestniczą i prezentują się na wszelkiego rodzaju targach, świętach i spotkaniach winiarskich. Winnica Demeter leży na łagodnym wzniesieniu ok 370-380 m n.p.m. W nasadzeniach dominują odmiany przerobowe, służące do wyrobu wina, jak solaris, johanniter i muscaris na wina białe oraz regent, cabernet cortis i cabernet carol na wina czerwone. Pomimo znacznej wysokości szczepy te bardzo dobrze radzą sobie w tutejszych warunkach i regularnie dają bardzo dobrej jakości wina. Obok odmian przerobowych, w winnicy uprawia się także eksperymentalnie winorośle deserowe. Jest to swego rodzaju plantacja doświadczalna, w której testuje się około 60 odmian deserowych. Wina Pana Zagórskiego zdobywają nie rzadko nagrody i wyróżnienia w winiarskich konkursach i na festiwalach. Na posesji, wśród wina znajduje się przyjemna altana i grill.

Winnica Piwnice Antoniego

Winnica z Pasieką i winami autorskimi.

Rodzinna Winnica Piwnice Antoniego rodziny Marcinków znajduje się na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Woli Lubeckiej koło Ryglic na Pogórzu Ciężkowickim.

Wokół rozciągają się malownicze tereny Pogórza Ciężkowickiego, a bezpośrednio nad samą winnicą wznosi się wyniosła góra Kokocz (434 metry n.p.m.), która stanowi jeden z najważniejszych punktów widokowych w tej części pogórzy karpackich. Poza niewątpliwymi walorami krajobrazowymi góra osłania położoną niecałe 200 metrów poniżej jej szczytu uprawę od chłodnych wiatrów północnych i wschodnich.

Dobrze nasłoneczniona, 30- sto arowa plantacja posiadająca około 1200 krzewów winnych pozwala uprawaiać m.in. takie szczepy jak : seyval blanc, solaris, johanniter, muskat ottonel, aurora, bianca, jutrzenka, cabernet cortis, czy cascade, a także odmiany deserowe. Winnica produkuje dwa wina autorskie kupażowane- Danutie- wino białe oraz Vermel- wino czerwone. Na terenie gospodarstwa znajduje się także pasieka, gdzie produkowane są miody pitne.

Winnica Kuźnia

Plantacja jednego z braci winiarskiej rodziny Zagórskich.

Winnica na terenie gminy Gromnik, założona w 2008 roku przez Piotra Zagórskiego wraz z żoną i zajmuje powierzchnię około 0,5 ha. Plantacja ta jest położona na zboczu o słonecznej, południowo-zachodniej wystawie. Ta część Gromnika jest zdecydowanie niżej położona – około 300 metrów n.p.m. – i przez to nieco cieplejsza. Nasadzenia winnicy obejmują głównie odmiany przerobowe o podwyższonej odporności, pochodzące z hodowli niemieckich instytutów badawczych. Uprawiane tu szczepy na wina białe, to solaris i johanniter, a na wina czerwone – bolero, monarch i cabernet carol , a także niewielka, doświadczalna plantacja odmian deserowych, w której posadzono kilkanaście nowych selekcji. Wina te są prezentowane na ogólnopolskich spotkaniach i konkursach winiarskich, gdzie często dostają nagrody i wyróżnienia, a najbardziej docenione to ich solaris i cabernet. Gospodarze chętnie przyjmują gości , gdzie mogą obejrzeć winnice oraz piwniczkę, w której odbywa się wyrób trunku. visitmalopolska.pl Winnica Zawisza Winnica i szkółka winorośli Mariusza Chryka.

Początkiem niewielka, przydomowa , kilkuarowa winnica w miejscowości Wesołów koło Zakliczyna, która rozrosła się o hektar w pobliskiej Brzozowej. Właściciel i założyciel posiada dużo doświadczenie w zakresie winnych sadzonek- kilka lat pracował w szwajcarskich i francuskich winnicach- i jest on autorytetem dla innych regionalnych winiarzy. Jego wina wielokrotnie zdobywały medale na winiarskich konkursach. winnica zajmuje dobrze nasłoneczniony stok o wystawie południowej i południowo-zachodniej i została obsadzona zarówno odmianami przerobowymi (do wyrobu wina), jak i deserowymi. Uprawia się tu następujące odmiany na wina białe: solaris, johanniter, helios, riesling, muskat ottonel, doral i chardonnay, oraz na wina czerwone: pinot noir, cabernet cortis, cabernet carol, cabernet carbon, monarch, regent, rondo, rathay, rösler i cabernet sauvignon. Plantacja w swojej ofercie posiada również sadzonki winorośli do zakupu na potrzeby własnej produkcji.

Winnica Hybridium

Wina dojrzewające w beczkach francuskich.

Winnica Hybridum leży niedaleko Wadowic, w miejscowości Witanowice około 40 km od Krakowa. Winnica leży na wysokości nieco ponad 300 m npm, ma wystawę południową, średnie nachylenie 8%. Została ona założona w 2009 roku przez Marcina Pierożyńskiego- właściciela krakowskich restauracji m.in. ZaKładka przy Kładce Bernatce w Krakowie. Ta dwuhektarowa plantacja łagodnie nachylonego południowego zbocza, pokrytego lessową glebą z domieszką piasków i glin daje życie takim szczepom jak hibernal, solaris i bianca, na wina białe, a na czerwone – regent i rondo. Wina dojrzewają tu minimum pół roku w dębowych, francuskich beczkach. Od 2012 winnica produkuje także wino słodkie- SOL ze szczepu solaris. Wina z Hybridum spotkały się z dobrą opinią krytyków i zdobywają medale na różnych konkursach winiarskich. Wina można spotkać w restauracjach i winotekach w okolicy.

Produkcję wina nadzoruje jeden z weteranów małopolskiego winiarstwa Maciej Kaplita z Winnicy Comte w Kluczach (gdzie też odbywa się cały proces wyrobu).

Winnica Dosłońce

Gleba jak w Szampanii- wino z Wyżyny Miechowskiej.

40 km na północ od Krakowa Pan Zbigniew Zobek posadził w roku 2006 pierwsze krzaki winorośli. Winnica jest zlokalizowana na ciepłym, południowo-zachodnim zboczu, a typowa dla tych okolic lessowa gleba na podłożu margli zapewnia dobry drenaż i chroni krzewy winorośli przed nadmierna wilgocią. Ambicją pana Zbigniewa jest ograniczenie stosowania jakichkolwiek środków chemicznych w winnicy a także możliwie najmniej interwencyjna winifikacja. Dzięki wyjątkowemu lessowo-kredowemu siedlisku wiele z tych postulatów udało się zrealizować. Uprawia się tu następujące szczepy: bianca, jutrzenka, seyval i muskat na wina białe oraz regent, rondo, leon millot, marechal foch, cabernet dorsa, Roesler i rubinet na czerwone na powierzchni 22 arów. W przyszłości właściciel ma w planach powiększyć swoją plantację i rozpocząć produkcję komercyjną, na ten moment można jedynie skorzystać z szerokiej gościnności i zawitać w okolice Miechowa na kieliszek wybornego wina z Winnicy Dosłońce w ramach degustacji.

Winnica Nad Dworskim Potokiem

Pierwsza w Polsce winnica, która zarejestrowała produkcję i sprzedaż swoich win.

Winnica Nad Dworskim Potokiem jest Rolniczym Zakładem Doświadczalnym i należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego i znajduje się w Łazach niedaleko Bochni. Pierwsze krzewy winorośli zasadzono tu w 2005- główne szczepy winnicy to hibernal, seyval, bianca i muskat, marechal foch, regent i rondo. Początkiem powierzchnia plantacji zajmowała 30 arów, na dzień dzisiejszy to ponad 3,5 hektara. Winnica zajmuje fragment południowego zbocza za zabudowaniami poklasztornego folwarku. W uprawie dominują stosunkowo odporne odmiany mieszańcowe, dobrze sprawdzone w warunkach południowej Polski, choć tytułem próby posadzono też parę rządków Vitis vinifera. Obok winnicy znajduje się budynek winiarni oraz laboratorium- oprócz produkcji wina prowadzone są tam również zajęcia w ramach podyplomowych studiów z zakresu enologii, które uczelnia od kilku lat prowadzi. Za winnicę odpowiedzialny jest znany polski winiarz- Adam Kiszka. To pierwsza w Polsce winnica, która zarejestrowała produkcję i sprzedaż swoich win. Są one dostępne w sklepiku na terenie winiarni.

Winnica Comte

Winnica na Szlaku Orlich Gniazd.

Winnica powstała w 2005 roku z ręki Macieja Kaplity. Od 2007 roku winnica ma powierzchnię 0,8 ha i znajduje się w dwóch lokalizacjach w Kluczach koło Olkusza.

Obydwie działki ukierunkowane są w stronę Pustyni Błędowskiej, położone na łagodnych południowo-zachodnich i zachodnich zboczach, jako naturalnego regulatora klimatu w tym rejonie, wysokiej temperatury w lecie, która jest oddawana w nocy, a niskiej zimą, którą pustynia akumuluje pozwalając na złagodzenie przymrozków.

Występują tu typowe dla Jury gleby kamienisto-gliniaste na podłożu skał wapiennych (tzw. rędziny).

Na glebie tej dominują szczepy vitis vinifera - dornfelder na wina czerwone i muskat ottonel na wina białe. Czołowym produktem tej winnicy jest dojrzewający we francuskich beczkach, uznany za jeden z lepszych w Polsce dornfelder. Szereg niekorzystnych czynników klimatycznych- mrozów, przymrozków oraz tornada, które przeszło w tamtych okolicach latem 2012 roku spowodowały duże zniszczenia w winnicy i wciąż jest odbudowywana.

Winnica Nad Dobrą Wodą

Niewielka winnica położona na przydomowym zboczu.

Winnica Nad Dobrą Wodą leży kilka kilometrów od Krakowa w miejscowości Garlica Duchowna koło Zielonek. Zasadzona została w roku 2006 na zboczu koło domu Państwa Hamela.

Jej właściciele, Katarzyna i Jacek Hamelowie przed laty przeprowadzili się tu z miasta i dość szybko doszli do wniosku, że uprawa winorośli będzie najlepszą formą zagospodarowania zbocza wnoszącego się ponad ich nowym domem.

„Winnica Nad Dobrą Wodą” ulokowana jest na środkowej części zbocza wznoszącego się nad Doliną Garliczki, jednej z malowniczych dolinek podkrakowskich. Podnóże owego zbocza od zachodu opływa struga, w ustnej tradycji, nazywana przez mieszkańców Dobrą Wodą – od niej właśnie winnica wzięła swą nazwę.

Zajmuje powierzchnię 0,3 ha. Ma tu miejsce uprawa takich szczepów jak seyval blanc, jutrzenka i bianca na wina białe oraz rondo i dornfelder na wina czerwone. Wina z tej winnicy brały udział niejednokrotnie w Konwencie Polskich Winiarzy, gdzie zdobywały wyróżnienia.

Winnica Szawapier

Winnica prowadzona na pojedynczym pniu.

Znajdująca się w pięknej i malowniczej miejscowości Stryszawa niedaleko Suchej Beskidzkiej winnica została założona w 2009 roku przez Elżbietę i Marcina Pieróg. Dziś liczy 0,75 ha i położona jest na dość wysokim terenie- 450 m n.p.m. W Winnicy tej produkowane są wina białe, różowe i czerwone- ze szczepów takich jak solaris i bianca na wina białe oraz marechal foch, regent, rondo i rösler na wina czerwone. 30% produkcji to wina półwytrawne a zaledwie 1% produkcji to wina lodowe (nie są one robione co roku, gdyż do ich produkcji wymagane są specyficzne warunki, zbiór i obróbka owoców odbywa się w temperaturze co najmniej -7 oC, najczęściej dzieje się to w nocy). Winnica prowadzona jest w formie Guyota, czyli pojedynczym pniu. Właściciele zapraszają na degustację oraz korzystanie z prowadzonego obok gospodarstwa agroturystycznego. Niebawem wina będą dostępne do zakupu w sklepach internetowych oraz na miejscu w winnicy. Przy winnicy prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne.

Winnica Manru

Winnica na parceli starego Dworu należącego do I.J. Paderewskiego.

Winnica położona jest w samym sercu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego na południowych stokach Zagórza w Kąśnej Dolnej. Usytuowana jest na wysokości 340 m n.p.m. z pięknym widokiem na dolinę Białej oraz pasma Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego.

Plantacja ta jest położona w południowej części miejscowości, na tak zwanym Zagórzu, przy samym domu państwa Zwoleników, na łagodnym stoku o nachyleniu południowym i południowo-wschodnim.

Winnica Manru, należąca do Marka Zwolenika powstała w 2010 roku w Kąśnej Dolnej w gminie Ciężkowice, a jej areał to 0,5 ha. To tu, ponad 100 lat temu wiejskie, spokojne życie w dworku wiódł I.J. Paderewski, gdzie stworzył jedyną w swoim życiu operę Manru. Uprawia się tu winorośl na wina białe - Seyval Blanc, Muskat, Solaris, czerwone - Rondo, Regent, Salome, Marechal Foch i Leon Millot oraz kilkanaście odmian deserowych. Nieopodal winnicy, w zaadoptowanym na ten cel budynku gospodarczym znajduje się niewielka przetwórnia, gdzie odbywa się cały przerób winogron i wyrób wina. Od 2016 roku wina z Winnicy Manru są wprowadzone do sprzedaży.

