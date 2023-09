Święto winobrania na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Winnica „Garlicki Lamus” znajduje w podkrakowskiej Garlicy Murowanej położonej na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie". Charakteryzuje się on zróżnicowaną rzeźbą terenu i obejmuje szereg dolin jurajskich. Nazwa winnicy "Garlicki Lamus" pochodzi od nazwy zabytkowego z początku XVII wieku budynku. Pierwotnie był on budynkiem bramnym drewnianego dworu. Z czasem został przystosowany do pełnienia funkcji lamusa, a bramę zamurowano. W XIX wieku wzniesiono obok klasyczny dwór, dziś już nieistniejący. W latach 80 -tych budynek został przebudowany i dostosowany do potrzeb administracyjnych gospodarstwa. Funkcję taką spełnia do dzisiaj.

Pierwsze sadzonki w Uniwersyteckiej Winnicy zostały posadzone wiosną 2007 roku i było to zaledwie 250 sztuk w pięciu odmianach: Muskat Odesski, Seyval Blanc, Jutrzenka, Regent i Marechal Foch. Początkowo ta mini winnica miała być uzupełnieniem kolekcji roślin sadowniczych jaka znajduje się na terenie Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej. Gleba na której rośnie winnica to gleba drugiej klasy, brunatna wyługowana, pochodzenia lessowego na skale wapiennej.