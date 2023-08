Małopolscy winiarze to prawdziwi pasjonaci, którzy dbają o tradycję

Małopolscy winiarze to zapaleńcy, którzy kochają swoją pracę

Delikatne zagraniczne szczepy krzewów winnych muszą w naszym regionie znosić zbyt krótkie upalne lata, przymrozki wtedy, gdy nikt ich się nie spodziewa, długotrwałe susze i ulewne deszcze połączone z gradobiciem. Wisienką na torcie są zaś spóźnione, a później zbyt długo trwające zimy. Każdy, kto próbuje tu uprawy winorośli wie, jak ciężka to praca.

Chociaż nasz klimat wcale nie ułatwia im pracy, doskonale wiedzą, że trud, który co dzień wkładają w uprawę winorośli, za jakiś czas zaowocuje wybornym winem. Małopolscy winiarze to prawdziwi pasjonaci, ale też zapaleńcy, którzy dbają nie tylko o swoje uprawy, ale również o gości, którzy odwiedzają ich gospodarstwa.

Do wyboru, do koloru

Małopolscy eksperci wiedzą, że idealnym miejscem do upraw odmiany vitis vinifera (chardonnay), pinot gris, riesling lub pinot noir są dobrze nasłonecznione zbocza pagórków, które są łagodniej traktowane przez przymrozki i zapewniają cyrkulację powietrza.

Nie brakuje tu też innowacyjnego wina lodowego, którego produkcją zajmuje się winnica nad Dworskim Potokiem, która należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do produkcji tego typu wina używa się owoców zbieranych w temperaturze co najmniej minus 8 stopni Celsjusza i które podczas tłoczenia mają jeszcze kryształki lodu.

Butelki win, które powstają w Małopolsce to prawdziwa mieszanka: tego, co owoce czerpią z ziemi i otoczenia, a także serca winiarzy, którzy je sadzili i pieczołowicie o nie dbali. Owocem całorocznej pracy małopolskich winiarzy jest kilkadziesiąt butelek win, z których tylko nieliczne trafiają do sprzedaży.