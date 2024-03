Tysiące Małopolan walczy z niewydolnością nerek. Tylko w ubiegłym roku dializ wymagało blisko 2,7 tys. mieszkańców Małopolski

Choroby nerek, zaburzające ich prawidłowe funkcjonowanie, przez lata mogą nie dawać żadnych niepokojących objawów. Specjaliści wskazują, że pierwsze symptomy pojawiają się dopiero wówczas, gdy miąższ tych organów jest uszkodzony w ponad 50 proc. Tymczasem tego rodzaju schorzenia urosły już do rangi choroby cywilizacyjnej. Według ostrożnych szacunków w Polsce na różnego rodzaju uszkodzenia nerek cierpi 4,5 mln osób. Duża część z nich od dawna nie odwiedzała gabinetu lekarza i jeszcze nie wie o rozwijającej się chorobie.

Każdej doby nerki zdrowego człowieka filtrują ok. 1,5 tys. litrów krwi. To dzięki ich pracy z naszego organizmu są usuwane zbędne produkty przemiany materii i toksyny. Nerki kontrolują poziom wody w organizmie, wpływają na ciśnienie tętnicze czy produkcje czerwonych krwinek.

To 2. najczęstsze przewlekłe schorzenie w Polsce, które rocznie zabija 80 tys. osób

„Profilaktyka 40 Plus”

We wczesnym wykrywaniu niewydolności nerek pomagają m.in. regularne badania krwi i moczu. Są one elementem programu „Profilaktyka 40 Plus”, skierowanego do osób po 40. roku życia.