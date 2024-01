Małopolskie akcenty na licytacjach dla WOŚP. Narty od Justyny Kowalczyk, lot szybowcem, przejażdżka maluchem, motocykl z 1966 roku Alicja Fałek

Finał WOŚP odbędzie się już 28 stycznia. Tymczasem na Allegro trwają licytacje. Zobacz, co m.in. przekazali na aukcje Małopolanie. Kliknij kolejne zdjęcia w galerii WOŚP Zobacz galerię (18 zdjęć)

Na portalu Allegro trwają aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja zbiera środki na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Sprawdziliśmy małopolskie akcenty licytacji, a są to m.in. narty od mistrzyni Justyny Kowalczyk, odrestaurowany motocykl z 1966 roku od Sącz Bikers, lot szybowcem czy przejażdżka legendarnym Fiatem 126p z 1974 roku po Krakowie. Zobacz, co jeszcze oferują Małopolanie.