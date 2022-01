Trwa 30. finał WOŚP 2022 w Krakowie: Bieg Wielkich Serc, MotoOrkiestra, Huta Metalu i wiele innych [PROGRAM]

- Siedem sztabów, około 2, 5 tys. wolontariuszy na krakowskich ulicach, którzy będą kwestowali przez cały dzień 30 stycznia, do tego ok. 250 miejsc z tzw. puszkami stacjonarnymi, gdzie już można się dorzucać do Orkiestry. Działania internetowe trwają już od ponad miesiąca, a kwota w elektronicznych skarbonkach wynosi już ponad 100 tys. zł. Na aukcjach jeszcze większe szaleństwo, tutaj kwoty sięgają już 250 tys. zł na tydzień przed finałem – wylicza Piotr Błoński z krakowskiego sztabu WOŚP. – Ale w Orkiestrze chodzi przede wszystkim, aby być tego dnia razem. Nie chcemy bić rekordów, chcemy być razem i tworzyć dobro - dodaje.