Wyjątkowa rzecz od prezydenta Krakowa dla WOŚP. Mógł korzystać z niej Józef Piłsudski

"Krakowianie co roku pokazują wielkie serca i aktywnie wspierają WOŚP. Do orkiestrowych aukcji tradycyjnie przyłącza się także prezydent Krakowa z unikatowym podarunkiem. W tym roku są to teatralne fotele, które były świadkami wielu premier i towarzyskich spotkań. O ich wyjątkowym charakterze świadczy fakt, że loża, z której pochodzą, pełniła funkcje reprezentacyjne i zasiadali w niej goście honorowi. Zaprojektowana przez Jana Zawiejskiego była uznawana za miejsce najbardziej prestiżowe. Fotele należą do najstarszych i najdłużej używanych w teatrze, bowiem pierwsza kompleksowa wymiana miejsc na widowni odbyła się w 2022 r. Wtedy zdemontowano rzędy z tym właśnie fragmentem. Loża cesarska to 18 miejsc – największa loża w teatrze, mieszcząca się w środkowej części balkonu I piętra, na wprost sceny" - podkreślają urzędnicy miejscy.