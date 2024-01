Tak będzie wyglądał 32. finał WOŚP w Krakowie. Osiem sztabów i blisko 2 tys. wolontariuszy. Na Rynku Głównym "Światełko do nieba"

Orkiestra znów zagra dla małych i dużych. Celem poprawa stanu płuc po pandemii

32. finał WOŚP odbędzie się pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Środki zebrane 28 stycznia zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W szczególności będzie to sprzęt do diagnozowania i monitorowania rehabilitacji chorób płuc u pacjentów na oddziałach pulmonologicznych, których w Polsce jest łącznie 64. Fundacja WOŚP podjęła decyzję o wyborze celu akcji po konsultacji z Polskim Towarzystwem Pneumonologii Dziecięcej, które zwróciło uwagę na zdrowotne konsekwencje pandemii – bardzo poważne zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Dodatkowo fundacja chce wspomóc pacjentów z mukowiscydozą – w Polsce żyje z tą chorobą około 1 800 osób, odsetek dorosłych pacjentów chorych na mukowiscydozę nie przekracza 40 proc.