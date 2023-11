Listopad w Krakowie: Przegląd prasy z października 2023 w Krakowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Poważny wypadek w Krakowie na Alejach Trzech Wieszczów. Są ranni”?

Przegląd października 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Poważny wypadek w Krakowie na Alejach Trzech Wieszczów. Są ranni Kraków, skrzyżowanie ul. Krowoderskiej z Aleją Juliusza Słowackiego w kierunku Kleparza - doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe,występują utrudnienia w ruchu. 📢 Bójka na masce auta i ziemi. Puściły nerwy. Skutki wielkich korków w Krakowie. Jest film Radny miejski Łukasz Wantuch opublikował w sieci filmik, który pokazuje jak kierowcom w Krakowie, podczas ulewy i wielkich korków mogą puścić nerwy. Na nagraniu widzimy dwóch mężczyzn bijących się ze sobą, najpierw na masce samochodu, a później na ziemi. Od jakiegoś czasu z powodu licznych remontów ulic w Krakowie mamy drogowy armagedon, a pogoda nie pomaga.

📢 Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim Mszą żałobną w bazylice Mariackiej, we wtorek 31 października, Kraków pożegnał Wandę Półtawską. O godz. 12.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Homilię podczas mszy św. wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy pogrzebowej ciało Wandy Półtawskiej spoczęło na cmentarzu parafialnym w Salwatorze. Uroczystości miały charakter państwowy i odbywały się z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach pogrzebowych wziął również Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tłumy zebrane w bazylice Mariackiej żegnały Wandę Półtawską gromkimi brawami.

📢 Jedna z najpiękniejszych dzielnic Krakowa w jesiennej szacie Fanom tej dzielnicy nie trzeba powtarzać, że jest najładniejsza. Mieszkańcy innych dzielnic być może dawno tu nie zaglądali więc podpowiadamy - to miejsce idealne na spacer. Na dowód kilka widoków z parku Bednarskiego, z Kopca Krakusa i innych podgórskich okolic. Podgórze jest naprawdę malownicze w słoneczny jesienny dzień. 📢 Na budowie trasy S7 Widoma-Kraków pojawiło się... jezioro, a może nawet błękitna laguna Postępuje budowa trasy S7 na północ od Krakowa. A na inwestycji pojawiają się ciekawe obrazki. Trochę jakby oaza w sercu pustyni, a może Złote Piaski w Bułgarii lub po prostu błękitna laguna na placu budowy. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad żartuje sobie z sytuacji nawiązując do słynnego filmu, ale zapewnia, że jezioro zniknie, a kierowcy nie będą musieli przesiadać się do łódek.

📢 W Krakowie mamy wyspę, w Nowej Hucie. Co się tam znajduje We wschodnich regionach Nowej Huty, gdzie rzeka Wisła oddziela Kujawy i miejscowość Brzegi... Kraków ma swoją wyspę. To tam funkcjonuje śluza Przewóz. To wąskie gardło na Wiśle, które stanowi tamę dla swobodnej żeglugi po królowej rzek w regionie małopolskim. Choć śluza/zapora łączy wyspę ze... stałym lądem to jednak patrząc okiem drona można pokusić się o porównanie tej części Krakowa do Mazur. Zobaczcie sami! 📢 Kraków. Pętla tramwajowa przy ul. Kocmyrzowskiej to już historia. Do końca przyszłego roku ma tam powstać nowoczesny obiekt Pętla tramwajowa została zamknięta podczas wakacji. Kilka tygodnie później tory zostały rozebrane, a drzewa wycięte. Po obiekcie została już tylko rozkopana ziemia i pozostałości po infrastrukturze. Nowa pętla ma być większa niż dotychczas i zyska zadaszenie oraz po dwa 65-metrowe perony dla wsiadających i wysiadających. Zobaczcie, ja ten teren wygląda teraz.

📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski! 📢 Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023 edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie już trwa. Sprawdźcie, kogo w tym roku można będzie spotkać, poprosić o autograf, z kim zrobić pamiątkowe zdjęcie. 📢 Targi Książki, jak co roku, zgromadziły tłumy czytelników Ponad 470 wystawców oraz 700 pisarek i pisarzy, a także tłumy czytelników - Targi Książki, jak co roku, przeżyły prawdziwe oblężenie.

📢 Na obwodnicy autostradowej Krakowa tworzą się coraz większe korki. Ma zostać poszerzona do trzech pasów Wystarczyło, że zaczął padać deszcz, było piątkowe popołudnie i 27 października Kraków był totalnie zakorkowany. Problem był też widoczny na autostradowej obwodnicy miasta, która coraz bardziej się korkuje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi inwestycje i przygotowuje kolejne przedsięwzięcia, które mają poprawić sytuację. Jedną z nich jest budowa północnej obwodnicy Krakowa (zobacz WIDEO). 📢 Kraków. Obcokrajowiec próbujący wyjechać z parkingu w Nowej Hucie uszkodził pięć aut. Twierdzi, że pomylił hamulec z gazem Do niecodziennego zdarzenia doszło wieczorem w poniedziałek 23 października na parkingu na os. Niepodległości. Około godz. 18 obywatel Azerbejdżanu próbował wyjechać na ulicę autem marki mazda. Manewrował kierownicą jednak tak niefortunnie, że uszkodził 5 aut. Najbardziej poszkodowane został fiat tipo, który miał wgnieciony bok. - Mężczyzna tłumaczył, że pomylił mu się pedał hamulca z gazem - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

📢 Kraków przestrzega, by nie kupować... starych samochodów. Chodzi o Strefę Czystego Transportu "W ostatnim czasie w Internecie pojawiło się sporo ogłoszeń dotyczących okazyjnej sprzedaży starszych samochodów z silnikiem Diesla. Oferowane są w promocyjnych cenach auta z rocznika 2009 i wcześniejszych, z normą spalania Euro 4 i niższą. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że takie pojazdy nabywane teraz, co do zasady, od 1 lipca 2024 r. nie będą już mogły poruszać się po Krakowie" - przestrzegają urzędnicy na stronach internetowych. Problem w tym, że cześć mieszkańców, sprzeciwia się wprowadzaniu takich stref i ograniczaniu swobodoy jeśli chodzi o dobór samochodu, czy możliwość jazdy nim po mieście. 📢 Krzysztof Ingarden: Najlepsze miejsce dla nowej filharmonii jest obok hotelu Forum ROZMOWA. - Im bliżej centrum miasta, tym lokalizacja jest atrakcyjniejsza dla funkcji kulturalnej, także ze względu na możliwości komunikacyjne. Nową Filharmonie w Krakowie widziałbym w rejonie dawnego hotelu Forum - mówi prof. Krzysztof Ingarden, krakowski architekt, uhonorowany w tym roku tytułem Promotor Polski przyznawanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

📢 Zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035 roku. Jak Kraków przygotowuje się do elektrycznej rewolucji? Zgodnie z unijnymi przepisami od 2035 r. ma w Europie obowiązywać zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Niedawno Prokurator Generalny zaskarżył proponowane zmiany, zwracając uwagę, że ich wprowadzenie miałoby katastrofalny wpływ na polską gospodarkę. Przyszłością mają być auta elektryczne. Sprawdziliśmy jak do tej strategii przygotowuje się Kraków. Okazuje się, że pod Wawelem zarejestrowanych jest ponad 670 tys. aut, a wśród nich tylko ponad 3 tys. to pojazdy elektryczne.

📢 Kończą przebudowę al. 29 Listopada. Już niedługo nowa droga zostanie udostępniona kierowcom Do końca zbliżają się prace związane z rozbudową al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje roboty, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Zgodnie z planem, pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia. Już jednak wcześniej będzie można korzystać z odcinków przebudowanej infrastruktury.

📢 Dzieci będą zachwycone! Świetlne Smerfy w Ogrodzie Doświadczeń Smerfetka, Łasuch, Maruda, Ciamajda, Papa Smerf, Gargamel, Klakier - niebieskie stworki zagościły w Krakowie. Zajrzeliśmy na nową świetlną wystawę w Ogrodzie Doświadczeń tuż przed jej otwarciem. Od piątku 27 października "Smerfy" będą mogli zobaczyć krakowianie. Dzieciaki będą zachwycone! 📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 25.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Kraków. Trasa Wolbromska połączona z Pachońskiego! Wygląda jakby brakowało tylko pasów ruchu Budowa Trasy Wolbromskiej na ostatniej prostej. Nocą, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców wykonawca połączył jezdnie trasy z ul. Pachońskiego. Na głównym układzie drogowym trasy kończy się układanie ostatniej tzw. ścieralnej warstwy asfaltu. Gotowe jest już rondo turbinowe na połączeniu Trasy Wolbromskiej i łącznika z ulicą Glogera.

